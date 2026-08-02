خبر في الجول – عرض سعودي لـ ياسر إبراهيم.. وموقف الأهلي
الأحد، 02 أغسطس 2026 - 22:49
كتب : FilGoal
تلقى ياسر إبراهيم مدافع الأهلي ومنتخب مصر اتصالات من نادي الشباب السعودي لمعرفة رأيه في الانتقال له في الموسم المقبل.
ياسر إبراهيم
النادي : الأهلي
وعلم FilGoal.com أن ياسر إبراهيم أبلغ الأهلي بوجود مفاوضات شفهية معه من نادي الشباب السعودي.
وأن الأهلي أخبر اللاعب بأنه ينتظر عرضا رسميا لدراسته.
كما قدّم الأهلي عرضا لتمديد عقد اللاعب موسمين إضافيين مقابل 25 مليون جنيه في الموسم الواحد.
وانضم ياسر إبراهيم للأهلي مطلع عام 2019 قادما من سموحة.
ولعب البالغ من العمر 33 عاما مع الأهلي 236 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.
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