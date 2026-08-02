الوداد يعلن ضم 4 لاعبين

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 22:29

كتب : FilGoal

يحيى جبران لاعب الوداد المغربي

أعلن نادي الوداد عودة لاعبه السابق يحيى جبران، لينضم لصفوف الفريق لمدة موسم واحد.

يحيى جبران

النادي : الوداد الرياضي

الوداد الرياضي

وبعد رحيله من الوداد انضم يحيى جبران إلى نادي عجمان الإماراتي.

يأتي ذلك بعدما أعلن الوداد عن التعاقد مع كل من حمزة جنان لمدة 3 مواسم، ورشيد غانيمي لمدة 3 مواسم.

أخبار متعلقة:
ألكمار بطل السوبر الهولندي بعد سحق إيندهوفن برباعية إيراولا يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات ليفربول

كذلك تعاقد الوداد مع أيمن الحسوني لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وكان الوداد أيضا أعلن تعيين قائد الفريق السابق صلاح الدين السعيدي في منصب المنسق الرياضي للفريق.

وكل ذلك بعدما أعلن الوداد عن تعيين البرتغالي باولو سيرجيو برينو مديرا فنيا للفريق.

ولن يشارك الوداد في بطولات إفريقيا للأندية الموسم المقبل، بعدما أنهى الدوري المغربي في المركز الخامس.

الوداد الدوري المغربي يحيى جبران
نرشح لكم
فوت ميركاتو: السد يقترب من التعاقد مع نايف أكرد خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع الشمال القطري لبيع محمد علي بن رمضان كما كشف في الجول - الموصل العراقي يتعاقد مع يوسف أسامة نبيه فيستون ماييلي ينضم لمعسكر أهلي طرابلس في الإسكندرية الثاني بعد زعلوك.. إنبي يعلن إعارة سفاجا إلى تموشنت الجزائري الاتحاد القطري يعلن دعمه لـ إنفانتينو بعد التراجع عن مقترحه السد القطري يعلن مواجهة مولودية الجزائر وديا تقرير: انفراجة في مفاوضات نهضة بركان مع بوبيستا مدرب كاب فيردي
أخر الأخبار
استفاد من شهرة كأس العالم.. تيم باين يسجل أول أهدافه في الدوري الباراجوياني بعد 13 دقيقة 3 ساعة | أمريكا
اتحاد الكرة: ما يتم تداوله على لسان مصادر لا يمثل موقفنا 3 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف سبب تجديد إعارة محمد عاطف لطلائع الجيش 3 ساعة | الدوري المصري
الحياة الجزائرية: بيتكوفيتش يفسخ تعاقده مع منتخب الجزائر.. وخليفته إسباني 3 ساعة | الكرة الإفريقية
عودة بعد عامين.. الوداد يضم يحيى عطية الله 4 ساعة | الكرة الإفريقية
فوت ميركاتو: السد يقترب من التعاقد مع نايف أكرد 4 ساعة | الوطن العربي
أهدر ركلة ترجيح ضد مصر.. ذا أثليتك: هال سيتي على أعتاب ضم موهبة أستراليا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة التعاقد مع شركة لبناء استاد النادي 4 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول 4 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي