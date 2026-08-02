الوداد يعلن ضم 4 لاعبين
الأحد، 02 أغسطس 2026 - 22:29
كتب : FilGoal
أعلن نادي الوداد عودة لاعبه السابق يحيى جبران، لينضم لصفوف الفريق لمدة موسم واحد.
يحيى جبران
النادي : الوداد الرياضي
وبعد رحيله من الوداد انضم يحيى جبران إلى نادي عجمان الإماراتي.
يأتي ذلك بعدما أعلن الوداد عن التعاقد مع كل من حمزة جنان لمدة 3 مواسم، ورشيد غانيمي لمدة 3 مواسم.
كذلك تعاقد الوداد مع أيمن الحسوني لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.
وكان الوداد أيضا أعلن تعيين قائد الفريق السابق صلاح الدين السعيدي في منصب المنسق الرياضي للفريق.
وكل ذلك بعدما أعلن الوداد عن تعيين البرتغالي باولو سيرجيو برينو مديرا فنيا للفريق.
ولن يشارك الوداد في بطولات إفريقيا للأندية الموسم المقبل، بعدما أنهى الدوري المغربي في المركز الخامس.
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