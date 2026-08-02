ألكمار بطل السوبر الهولندي بعد سحق إيندهوفن برباعية

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 22:14

كتب : FilGoal

ألكمار بطل السوبر الهولندي

توج ألكمار بلقب السوبر الهولندي بعد تحقيق فوز ساحق على إيندهوفن بنتيجة 4-0.

وشارك ألكمار بصفته بطلا لكأس هولندا، فيما خاض إيندهوفن اللقاء كبطل للدوري الهولندي.

وفاز ألكمار باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 2009، فيما خسر إيندهوفن اللقب للمرة التاسعة.

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ولا يزال بي إس في الأكثر تتويجا باللقب برصيد 15 لقبا ويليه أياكس برصيد 9 ألقاب ثم فينورد بـ 5 وتيفنتي وألكمار بلقبين لكل فريق.

وتعرض إيندهوفن لضربة قوية في مبكرا بعد طرد جوي فيرمان عقب تدخله القوي على لاعب ألكمار في الدقيقة 9.

وافتتح ميكس ميردينك النتيجة بهدف أول لأصحاب القميص الأزرق في الدقيقة 25 بعد عرضية من الجهة اليسرى.

وفي الشوط الثاني سجل ويسلي باتاتي الهدف الثاني بتصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 51.

وبعد 7 دقائق انفرد إيليجاه ديكسترا وسجل ثالث أهداف ألكمار.

وانهار إيندهوفن تماما باستقبال الهدف الرابع من علامة الجزاء عن طريق رو-زانجيلو دال.

وينطلق الدوري الهولندي يوم الجمعة المقبل الموافق 7 أغسطس.

ويبدأ إيندهوفن حملة الدفاع عن لقبه أمام فورتونا سيتارد على ملعب فيليبس ستاديون يوم السبت 8 أغسطس.

وفي نفس اليوم يحل أدو دين هاج ضيفا على ألكمار بطل السوبر الهولندي.

أيندهوفن ألكمار السوبر الهولندي
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