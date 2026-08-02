ألكمار بطل السوبر الهولندي بعد سحق إيندهوفن برباعية

توج ألكمار بلقب السوبر الهولندي بعد تحقيق فوز ساحق على إيندهوفن بنتيجة 4-0.

وشارك ألكمار بصفته بطلا لكأس هولندا، فيما خاض إيندهوفن اللقاء كبطل للدوري الهولندي.

وفاز ألكمار باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 2009، فيما خسر إيندهوفن اللقب للمرة التاسعة.

ولا يزال بي إس في الأكثر تتويجا باللقب برصيد 15 لقبا ويليه أياكس برصيد 9 ألقاب ثم فينورد بـ 5 وتيفنتي وألكمار بلقبين لكل فريق.

وتعرض إيندهوفن لضربة قوية في مبكرا بعد طرد جوي فيرمان عقب تدخله القوي على لاعب ألكمار في الدقيقة 9.

🟥 حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء للاعب آيندهون جوي فيرمان بعد تدخل متهور آيندهوفن 0 ألكمار 0#كأس_السوبر_الهولندي#دبي_الرياضية pic.twitter.com/kSbHFl900H — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) August 2, 2026

وافتتح ميكس ميردينك النتيجة بهدف أول لأصحاب القميص الأزرق في الدقيقة 25 بعد عرضية من الجهة اليسرى.

⚽️ ميكس ميردينك يفتتح التسجيل لفريق ألكمار في الدقيقة 25 آيندهوفن 0 ألكمار 1#كأس_السوبر_الهولندي#دبي_الرياضية pic.twitter.com/FU5i1zsiuj — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) August 2, 2026

وفي الشوط الثاني سجل ويسلي باتاتي الهدف الثاني بتصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 51.

⚽️ ويسلي باتاتي يضع الكرة بشكل رائع ويسجل الهدف الثاني لفريق ألكمار في الدقيقة 51 آيندهوفن 0 ألكمار 2#كأس_السوبر_الهولندي#دبي_الرياضية pic.twitter.com/BWOGOe6W4A — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) August 2, 2026

وبعد 7 دقائق انفرد إيليجاه ديكسترا وسجل ثالث أهداف ألكمار.

⚽️ إيليجاه ديكسترا يضيف الهدف الثاالث لفريق ألكمار في الدقيقة 58 آيندهوفن 0 ألكمار 3#كأس_السوبر_الهولندي#دبي_الرياضية pic.twitter.com/HyyZEbrCoz — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) August 2, 2026

وانهار إيندهوفن تماما باستقبال الهدف الرابع من علامة الجزاء عن طريق رو-زانجيلو دال.

⚽️ رو-زانجيلو دال من علامة الجزاء يعمق الفارق بإضافة الهدف الرابع لفريق ألكمار في الدقيقة 66 آيندهوفن 0 ألكمار 4#كأس_السوبر_الهولندي#دبي_الرياضية pic.twitter.com/N0UygCKvJ0 — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) August 2, 2026

وينطلق الدوري الهولندي يوم الجمعة المقبل الموافق 7 أغسطس.

ويبدأ إيندهوفن حملة الدفاع عن لقبه أمام فورتونا سيتارد على ملعب فيليبس ستاديون يوم السبت 8 أغسطس.

وفي نفس اليوم يحل أدو دين هاج ضيفا على ألكمار بطل السوبر الهولندي.