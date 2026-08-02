خبر في الجول - عبد الكريم مصطفى في طريقه لـ الإمارات لإتمام انتقاله إلى الشارقة

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 22:06

كتب : محمود حمدي

عبد الكريم مصطفى - الإسماعيلي

يستعد عبد الكريم مصطفى لاعب الإسماعيلي لخوض تجربة الاحتراف بالدوري الإماراتي من بوابة نادي الشارقة.

عبد الكريم مصطفى

النادي : الإسماعيلي

الشارقة

وعلم FilGoal.com أن اللاعب اتجه الى الإمارات لإتمام اجراءات انتقاله لنادي الشارقة الاماراتي.

وسيصل اللاعب إلى الإمارات من أجل إنهاء الإجراءات الأخيرة الخاصة بالصفقة، قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى النادي الإماراتي.

أخبار متعلقة:
كما كشف في الجول - المقاولون العرب يضم عمار من الإسماعيلي قبل احترافه في التشيك.. إبراهيم النجعاوي يوجه رسالة وداعية للإسماعيلي دوري المحترفين - الإسماعيلي يواجه مسار في الجولة الأولى خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين الشارقة والإسماعيلي على ضم عبد الكريم مصطفى

واتجه الى الامارات رفقة ماهر نوفل وكيله، الذي اتم الاتفاق بين الناديين على انتقال عبد الكريم مصطفى بالتعاون مع سامر سلامة وكيل اللاعبين.

ومن المنتظر أن يخضع عبد الكريم مصطفى للفحوصات الطبية، تمهيدا لتوقيع العقود وإعلان الصفقة بشكل رسمي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الشارقة قد توصل لاتفاق مبدئي مع الإسماعيلي على ضم اللاعب مقابل 750 ألف دولار و20% من نسبة إعادة البيع.

كما علم FilGoal.com أيضا أن اللاعب سيتحمل 100 ألف دولار من قيمة الصفقة وستخصم من راتبه على مدار موسمين.

كما تنازل اللاعب عن باقي مستحقاته مع الإسماعيلي.

وينشط عبد الكريم مصطفى صاحب الـ 23 عاما، في مركز الظهير الأيسر.

وانضم عبد الكريم مصطفى إلى الإسماعيلي قادما من مصر المقاصة في يناير 2024.

ولعب ظهير الإسماعيلي 35 مباراة في كافة البطولات، بواقع 28 مباراة في الدوري، و6 في كأس الرابطة، ومباراة وحيدة فية كأس مصر.

وسجل عبد الكريم مصطفى 5 أهداف، بواقع 3 أهداف في الدوري، وهدفين كأس الرابطة.

وهبط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين، بعد احتلاله المركز الأخير في الدوري الموسم الماضي 2025 - 2026.

عبد الكريم مصطفى الشارقة الإماراتي
نرشح لكم
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة التعاقد مع شركة كولومبية لبناء استاد النادي الصفقة السادسة.. المصري يضم سيحا قادما من الأهلي خبر في الجول – عرض سعودي لـ ياسر إبراهيم.. وموقف الأهلي خبر في الجول - في الفئة المميزة.. الأهلي قدم عرضا لتجديد تعاقد إمام عاشور خبر في الجول – الأهلي يقرر الاستنغاء عن عمر كمال الاتحاد ينتصر على مالية كفر الزيات بثنائية وديا خبر في الجول - البنك الأهلي يستهدف ضم يونس الدحماني مدرب طرابزون سبور: من المهم جدا أن يرتبط اسم مثل صلاح بنا ولكن
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة التعاقد مع شركة كولومبية لبناء استاد النادي 4 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: برشلونة يقترب من التعاقد مع كانسيلو بشكل نهائي 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة السادسة.. المصري يضم سيحا قادما من الأهلي 30 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – عرض سعودي لـ ياسر إبراهيم.. وموقف الأهلي 56 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - في الفئة المميزة.. الأهلي قدم عرضا لتجديد تعاقد إمام عاشور 58 دقيقة | الدوري المصري
الوداد يعلن ضم 4 لاعبين ساعة | الوطن العربي
ألكمار بطل السوبر الهولندي بعد سحق إيندهوفن برباعية ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - عبد الكريم مصطفى في طريقه لـ الإمارات لإتمام انتقاله إلى الشارقة ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي 4 رئيس طرابزون سبور ينهي الجدل حول الاتفاق مع صلاح