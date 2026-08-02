خبر في الجول - عبد الكريم مصطفى في طريقه لـ الإمارات لإتمام انتقاله إلى الشارقة

يستعد عبد الكريم مصطفى لاعب الإسماعيلي لخوض تجربة الاحتراف بالدوري الإماراتي من بوابة نادي الشارقة.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب اتجه الى الإمارات لإتمام اجراءات انتقاله لنادي الشارقة الاماراتي.

وسيصل اللاعب إلى الإمارات من أجل إنهاء الإجراءات الأخيرة الخاصة بالصفقة، قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى النادي الإماراتي.

واتجه الى الامارات رفقة ماهر نوفل وكيله، الذي اتم الاتفاق بين الناديين على انتقال عبد الكريم مصطفى بالتعاون مع سامر سلامة وكيل اللاعبين.

ومن المنتظر أن يخضع عبد الكريم مصطفى للفحوصات الطبية، تمهيدا لتوقيع العقود وإعلان الصفقة بشكل رسمي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الشارقة قد توصل لاتفاق مبدئي مع الإسماعيلي على ضم اللاعب مقابل 750 ألف دولار و20% من نسبة إعادة البيع.

كما علم FilGoal.com أيضا أن اللاعب سيتحمل 100 ألف دولار من قيمة الصفقة وستخصم من راتبه على مدار موسمين.

كما تنازل اللاعب عن باقي مستحقاته مع الإسماعيلي.

وينشط عبد الكريم مصطفى صاحب الـ 23 عاما، في مركز الظهير الأيسر.

وانضم عبد الكريم مصطفى إلى الإسماعيلي قادما من مصر المقاصة في يناير 2024.

ولعب ظهير الإسماعيلي 35 مباراة في كافة البطولات، بواقع 28 مباراة في الدوري، و6 في كأس الرابطة، ومباراة وحيدة فية كأس مصر.

وسجل عبد الكريم مصطفى 5 أهداف، بواقع 3 أهداف في الدوري، وهدفين كأس الرابطة.

وهبط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين، بعد احتلاله المركز الأخير في الدوري الموسم الماضي 2025 - 2026.