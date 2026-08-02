خبر في الجول – الأهلي يقرر الاستنغاء عن عمر كمال
الأحد، 02 أغسطس 2026 - 21:51
كتب : FilGoal
قرر النادي الأهلي الاستغناء عن عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق وذلك بعد عودته من الإعارة.
وعلم FilGoal.com أن إدارة الأهلي قررت منح اللاعب الاستغناء الخاص به، ليقرر بنفسه النادي الذي سينتقل له في الموسم المقبل.
وكان عمر كمال قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا.
وانضم عمر كمال للأهلي مطلع عام 2024 قادما من مودرن سبورت.
عمر كمال البالغ من العمر 32 عاما لعب مع الأهلي 51 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.
وبدأ عمر كمال مسيرته الكروية مع اتحاد الشرطة ومنه انتقل إلى المصري ثم الأسيوطي ثم المصري ثم الزمالك ولم يكمل معه مشواره بسبب إيقاف القيد.
بعدها وقع مع مودرن سبورت والذي انضم منه إلى الأهلي.
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