الاتحاد ينتصر على مالية كفر الزيات بثنائية وديا

حقق الاتحاد السكندري انتصارا أمام مالية كفر الزيات بهدفين دون رد، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وسجل أحمد ناجي الهدف الأول لزعيم الثغر، قبل أن يضيف جون إيبوكا الهدف الثاني، ليقودا الاتحاد لتحقيق الفوز في المباراة الودية.

ويواصل الاتحاد السكندري مبارياته التحضيرية، سعيا للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري المصري الموسم الماضي في المركز العاشر من منطقة تفادي الهبوط برصيد 36 نقطة.

ويواصل الفريق تعزيز صفوفه استعدادا للموسم المقبل حيث ضم الفريق 17 صفقة تحت قيادة حمزة الجمل.

وضم الاتحاد السكندري هذا الموسم ميدو مصطفى من سموحة، ومحمد فخري من فاركو، وحسام حسن مهاجم مودرن سبورت وخالد مسعد وعبد الرحمن هشام وأحمد الشاذلي.

كما ضم زعيم الثغر مؤمن عوض ظهير أيمن حرس الحدود، ومعتز محمد مدافع الأهلي في صفقة انتقال حر، وأحمد حمدي من الزمالك، وأحمد العربي من غزل المحلة.

وتعاقد زعيم الثغر مع الأوغندي كينيث سيماكولا لتعزيز خط وسطه.

وضم النادي مؤخرا كل من: علي الجابري حارس مرمى سيراميكا كليوباترا لمدة 4 مواسم.

نور علاء لاعب وسط سيراميكا كليوباترا إعارة لمدة موسم.

محمد توني لاعب وسط سيراميكا كليوباترا لمدة 3 مواسم.

الحبيب أحمد حسن لاعب وسط سموحة لمدة موسمين.

إسلام عبد اللاه مدافع زد إعارة لمدة موسم مع خيار ضمه بشكل نهائي.

يسري وحيد جناح البنك الأهلي إعارة لمدة موسم.