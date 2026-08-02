خبر في الجول - البنك الأهلي يستهدف ضم يونس الدحماني
الأحد، 02 أغسطس 2026 - 21:15
كتب : عمرو نبيل
يبحث فريق البنك الأهلي عن مواصلة تعزيز صفوفه بصفقات مميزة استعدادا للموسم الجديد.
وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي قدم عرضا رسميا لفريق اتحاد تواركة المغربي للحصول على خدمات لاعبه يونس الدحماني.
ووصلت قيمة العرض المقدم لـ600 ألف دولار من أجل الحصول على خدمات اللاعب المغربي.
وتشير التقارير الصحفية أن هناك صراع ثلاثي بين البنك الأهلي والرجاء والوداد المغربي من أجل الحصول على خدمات اللاعب.
وانتقل اللاعب من فريق راسينج المغربي إلى اتحاد تواركة في يناير 2025.
وخاض اللاعب مع اتحاد تواركة 50 مباراة مسجلا 16 هدفا وصنع 9 آخرين.
ووصلت إجمالي مبارياته لـ53 مباراة مسجلا 17 هدفا وصنع 9 آخرين.
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