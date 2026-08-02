ألونسو: تدريب تشيلسي قرار من القلب.. والإخفاقات صنعتني

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 20:55

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

أكد تشابي ألونسو مدرب تشيلسي أن قراره بتولي تدريب الفريق الإنجليزي لم يكن مبنيا على الجانب المهني فقط، مشيرا إلى أنه جاء عن قناعة شخصية وشغف بالمشروع.

وأعلن تشيلسي عن تولي تشابي ألونسو مهمة تدريب الفريق بعقد يمتد حتى صيف 2030.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي عن سبب تدريبه تشيلسي: "قرار قبول تدريب تشيلسي جاء من العقل ومن القلب أيضا، يجب أن يكون نابعا من الداخل ومن الشغف".

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وواصل "كنا متفقين في الأفكار والتحليل، وهذا ما منحنا نقطة انطلاق للعمل معا، لذلك نتخذ القرارات سويا من أجل بناء فريق قوي، فهذا هو الهدف النهائي".

وأردف "قرار الانتقال إلى لندن كان قرارا عائليا، جميع القرارات المهمة تكون جماعية، وليس قرارا فرديا بأن أذهب إلى أي مكان أريده".

وعن فترة تدريبه لريال مدريد قال: "عندما أنظر إلى الماضي، أحتفظ بالإيجابيات وأراجع الأمور التي لم تسر كما أردت، كنت قاسيا جدا في نقد نفسي، وفكرت فيما كان يمكنني القيام به بشكل أفضل، لأن الأمور بالتأكيد لم تسر كما توقعت، لكن عليك أن تمضي قدما".

وأتم "الإخفاقات تجعلك مدربا أفضل، تتعلم من خيبة الأمل ومن الأشياء التي لم تسر كما تمنيت، وتحاول أن تجعل المستقبل أفضل".

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وتمت إقالة تشابي ألونسو من تدريب ريال مدريد يناير 2026 وتولى تدريب الفريق في 34 مباراة محققا 24 انتصارا و4 تعادلات و6 هزائم.

وخسر مع ريال مدريد لقب السوبر الإسباني أمام برشلونة بالهزيمة 3-2 قبل أن تتم إقالته من تدريب ريال مدريد.

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