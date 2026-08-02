فوت ميركاتو: خطوة واحدة تفصل مارسيلينو من تدريب أهلي جدة

يعمل أهلي جدة على حسم موقف مدربه الجديد بعد رحيل ماتياس يايسله استعدادا للانتقال إلى نيوكاسل يونايتد.

ويبحث الفريق السعودي على التعاقد مع المدرب الإسباني مارسيلينو تورال مدرب فياريال سابقا.

وبحسب صحيفة فوت ميركاتو فإن المفاوضات متقدمة بين أهلي جدة والمدرب الإسباني لتولي مهمة الفريق الفترة المقبلة.

ويشير التقرير إلى أن الفريق السعودي قدم عقدا للمدرب الإسباني لموسمين براتب يصل لـ12 مليون يورو في الموسم الواحد.

ووفقا للتقرير فإن المدرب الإسباني وافق على العرض المقدم لكنه يشترط أن يسمح به باصحطاب جهازه الفني بالكامل.

وبدأ مارسيلينو مهامه في مجال التدريب مع فريق ليالتاد الإسباني، وأبرز محطاته التدريبية مع إشبيلية، وفياريال في فترتين، ودرب فالنسيا وأتلتيك بلباو مع أولمبيك مارسيليا.

وأنهى أهلي جدة الموسم الماضي الدوري في المركز الثالث برصيد 81 نقطة.

وحقق الفريق بطولة دوري أبطال آسيا النخبة الموسم الماضي.