خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع الشمال القطري لبيع محمد علي بن رمضان
الأحد، 02 أغسطس 2026 - 19:52
كتب : FilGoal
أتم الأهلي اتفاقه مع نادي الشمال القطري بشأن التونسي محمد علي بن رمضان الذي سينتقل إلى النادي القطري.
محمد علي بن رمضان
النادي : الأهلي
وعلم FilGoal.com أن الأهلي اتفق مع الشمال القطري على تفاصيل الصفقة.
وأن بن رمضان سينتقل بشكل رسمي إلى الشمال القطري خلال أيام قليلة بعد توقيع العقود.
وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي كان لا يمانع في رحيل محمد علي بن رمضان بشرط الحصول على مبلغ لا يقل عن 1.7 مليون دولار، وهو الرقم الذي عرضه النادي القطري لضم اللاعب التونسي.
وانضم اللاعب التونسي بداية الموسم الحالي قادما من فرينكفاروزي المجري.
وشارك بن رمضان مع الأهلي في 36 مباراة وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.
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