الصفقة الخامسة.. يوفنتوس يتعاقد مع كولو مواني

أعلن نادي يوفنتوس التعاقد مع المهاجم الفرنسي كولو مواني قادما من باريس سان جيرمان.

وبلغت قيمة الصفقة 38 مليون يورو بالإضافة إلى 12 مليون متغيرات في حالة تحقيق بطولات أو هداف الدوري الإيطالي.

ويمتد عقد كولو مواني حتى يونيو 2031.

وخاض كولو مواني تجربة ناجحة مع يوفنتوس على سبيل الإعارة في النصف الأول من عام 2025، قبل أن يعود بعدها إلى باريس سان جيرمان، ثم يقضي الموسم الماضي معارا إلى توتنام الإنجليزي.

وخلال فترته الأولى بقميص "السيدة العجوز"، شارك كولو مواني في 22 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 3 آخرين، وكان له دور بارز في حصد الفريق العديد من النقاط المهمة بنهاية الموسم.

Ufficiale | Randal Kolo Muani è bianconero! 💪🏻🇫🇷 Bentornato! 🤍🖤 Tutti i dettagli ➡️ https://t.co/auezr6aXqK Powered by @Jeep pic.twitter.com/6wqdQ07mRl — JuventusFC (@juventusfc) August 2, 2026

وخاض الموسم الماضي مع توتنام 41 مباراة مسجلا 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

وأوضح يوفنتوس أن كولو مواني سيعزز الخط الهجومي للفريق تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي، مشيدا باحترافيته الكبيرة وقدراته الفنية داخل الملعب وخارجه.

واختتم النادي بيانه برسالة ترحيب بالمهاجم الفرنسي جاء فيها: "مرحبا بعودتك يا راندال، من جميع أفراد عائلة يوفنتوس".

وتعتبر هذه الصفقة الخامسة لنادي يوفنتوس في الصيف الحالي بعدما تعاقد الفريق مع كريم ألايبيجوفيتش، وجيف إيكاتور، وجيريمي بوجا، وزكي تشيليك.