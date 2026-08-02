وديتان في يوم واحد.. الأهلي يواجه دلفي وديا قبل السفر إلى إسبانيا

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 19:49

كتب : FilGoal

الأهلي بيان

يخوض الأهلي مباراتين وديتين في نفس اليوم استعدادا للموسم الجديد وقبل السفر لخوض معسكره في إسبانيا.

وأعلن نادي دلفي مواجهة الأهلي وديا يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 أغسطس.

وسبق أن أعلن نادي بترول أسيوط مواجهة الأهلي وديا في اليوم ذاته. (طالع التفاصيل)

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وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيخوض لقاء دلفي في السادسة مساءً يتبعه مباراة بترول أسيوط في الثامنة مساءً.

وبدأ الأهلي استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة حسين عموتة بالفوز على النصر بنتيجة 5-1 ثم لافيينا بنتيجة 7-1.

وينطلق معسكر الأهلي في إسبانيا يوم 6 أغسطس، على أن يواجه برشلونة في كأس خوان جامبر يوم 19 من الشهر ذاته.

وضم الأهلي في الصيف الحالي كل من الجزائري منصف بقرار والمغربي سفيان بنجديدة وعلي محمود وأقطاي عبد الله.

فيما رحل مصطفى العش ومحمد شكري للمصري وأليو ديانج لفالنسيا الإسباني وأحمد عابدين لوادي دجلة ومحمود حسن تريزيجيه بعد فسخ تعاقده.

الأهلي بترول أسيوط دلفي
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