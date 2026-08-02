الحزم السعودي يعلن ضم موجيشا من المصري

مدرب طرابزون سبور: من المهم جدا أن يرتبط اسم مثل صلاح بنا ولكن

خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع الشمال القطري لبيع محمد علي بن رمضان

وديتان في يوم واحد.. الأهلي يواجه دلفي وديا قبل السفر إلى إسبانيا

"لتوضيح أحدث المستجدات".. انطلاق معسكر إعداد حكام النخبة لموسم 2026-27

خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول

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الأهلي يخاطب اتحاد الكرة.. "قراراتكم لا تدعو للتفاؤل"

كاف يعلن إجراء قرعة بطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية الخميس في القاهرة