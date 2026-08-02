الحزم السعودي يعلن ضم موجيشا من المصري
الأحد، 02 أغسطس 2026 - 19:40
كتب : عمرو نبيل
أعلن نادي الحزم السعودي التعاقد مع بونور موجيشا لاعب المصري.
بونور موجيشا
النادي : الحزم
وكان موجيشا انضم للمصري في بداية الموسم الماضي قادما من الملعب التونسي.
لاعب الوسط الرواندي لعب مع المصري 32 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.
وسبق لموجويشا اللعب في أندية: أهلي طرابلس الليبي ومستقبل المرسى والملعب التونسي.
ويتولى جلال القادري تدريب نادي الحزم، ويعلم مدرب منتخب تونس السابق قدرات موجيشا جيدا.
واختتم نادي الحزم منافسات الموسم الماضي في المركز التاسع بالدوري السعودي الذي توج به النصر.
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