إيراولا يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات ليفربول

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 19:00

كتب : FilGoal

أندوني إيراولا

كشف أندوني إيراولا مدرب ليفربول عن موعد عودة اللاعبين الدوليين لتدريبات الريدز استعدادا لإنطلاق الموسم الجديد.

ويخوض ليفربول معسكر تحضيري في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الجديد.

وقال إيراولا في مؤتمر صحفي: "فيكتور مونيوز سينضم إلينا الأسبوع المقبل، تحدثنا معه، وكان يرغب في القدوم مبكرا بدلا من الحصول على الأسابيع الثلاثة الكاملة التي يحق له الحصول عليها بعد كأس العالم".

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وواصل "مونيز يدرك أنه انضم إلى نادٍ جديد ويحتاج إلى وقت للتأقلم والتعرف على زملائه، سنستقبله بمجرد عودتنا، وهذا خبر جيد".

وأردف "أليكسيس ماك أليستر سيحصل على راحته حتى مباراة موناكو، أعتقد أنه يستحق هذه الإجازة بعد موسم طويل وكأس عالم طويل، إذ وصل إلى النهائي ولعب عددا كبيرا من الدقائق، آمل أن يعود متعافيا بالكامل وأن يستمتع بالراحة التي استحقها بالفعل".

وأتم "واتارو إيندو بدأ العودة إلى التدريبات بشكل تدريجي، وأصبح قريبا جدا من الجاهزية، آمل أن يتمكن من المشاركة أمام موناكو، ومن المفترض أن يحصل على بعض الدقائق".

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وخاض ليفربول وديتيين استعدادا للموسم الجديد الأولى أمام برينتفورد وانتهت بالتعادل 1-1.

وحقق ليفربول انتصارا كبيرا أمام سندرلاند بنتيجة 4-2 في ثاني مبارياته التحضيرية.

وانتصر ليفربول أمام ريكسهام بنتيجة 1-0 في ثالث مبارياته التحضيرية.

ويستعد ليفربول لمواجهة ليدز مساء اليوم الأحد في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.

وسيخوض الريدز وديتيين قبل انطلاق الموسم أمام موناكو وكومو.

ويفتتح ليفربول الموسم في الدوري الإنجليزي بمواجهة نيوكاسل يوم 23 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

واختتم ليفربول الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

ليفربول أندوني إيراولا
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