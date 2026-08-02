رومانو: سان جيرمان يسعى لضم حارس اليابان
الأحد، 02 أغسطس 2026 - 18:47
كتب : FilGoal
تقدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعرض رسمي لـ بارما الإيطالي من أجل التعاقد مع زيون سوزوكي حارس مرمى الفريق ومنتخب اليابان.
زيون سوزوكي
النادي : بارما
وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى سكاي سبورتس، أن سان جيرمان تقدم بعرض يبلغ 33 مليون يورو من أجل ضم الحارس الياباني.
وذلك لأن سان جيرمان يسعى لتدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق بسبب تراجع مستوى لوكاس شوفالييه.
وليكون الحارس الثاني مع الروسي ماتفي سافونوف حارس مرمى سان جيرمان.
وظهر سوزوكي البالغ من العمر 23 عاما بمستوى مميز مع منتخب اليابان في كأس العالم الماضي والذي غادر فيه اليابان من دور الـ32 أمام البرازيل.
جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان حافظ على لقب دوري أبطال أوروبا في آخر موسمين.
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