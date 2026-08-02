كما كشف في الجول - المصري يعلن التعاقد مع خير الدين طوال

أعلن نادي المصري تعاقده مع الجزائري خير الدين طوال لاعب وفاق سطيف.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن المصري سدد 240 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقد الجزائري خير الدين طوال لاعب وفاق سطيف.

ويشغل اللاعب الجزائري مركز صانع ألعاب.

ويعتبر طوال خامس صفقات المصري بعد ضم ياسين الملاح من فاركو والمغربي عبد الله الزياني من الدفاع الحسني الجديدي ومصطفى العش ومحمد شكري من الأهلي.

ويعتبر خير الدين ثالث جزائري بالمصري بعد عبد الرحيم دغموم ومنذر طمين.

وبدأ طوال مسيرته مع اتحاد العاصمة الجزائري عام 2023 وانتقل منها إلى نجم بن عكنون الجزائري عام 2024 على سبيل الإعارة وانتقل إلى مولودية البيض الجزائري إعارة صيف 2024 ثم إلى وفاق سطيف صيف 2025.

وخاض مع وفاق سطيف 32 مباراة مسجلا 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

وأنهى المصري الموسم الماضي برصيد 40 نقطة في المركز الخامس من منطقة تحديد البطل.

وتوج المصري الموسم الماضي بكأس عاصمة مصر بعد تحقيق الانتصار أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.