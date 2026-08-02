يوفنتوس يضم كريم ألايبجوفيتش موهبة البوسنة

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 18:07

كتب : FilGoal

كريم ألايبجوفيتش لاعب يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع كريم ألايبجوفيتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك، وفريق باير ليفركوزن الألماني السابق.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مع يوفنتوس بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2031.

ويجيد ألايبجوفيتش اللعب في مركز الجناح، وسبق وظهر بمستوى مميز مع سالزبورج النمساوي قبل أن ينتقل إلى ليفركوزن الألماني.

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وقضى ألايبجوفيتش الموسم الماضي مع نادي سالزبورج النمساوي، وكان يمتلك ليفركوزن حق شراء اللاعب بنهاية الموسم.

وعقب نهاية الموسم فعل ليفركوزن حق شراء ألايبجوفيتش مقابل 8 ملايين يورو، ثم أتم بيعه إلى يوفنتوس مقابل 32 مليون يورو.

وخلال مشاركته في 44 مباراة مع سالزبورج في الموسم الماضي سجل 13 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويعد ألايبجوفيتش ثالث صفقات يوفنتوس الصيفية بعد زكي تشيليك وجيف إكاتور.

وأنهى يوفنتوس الدوري الإيطالي الموسم الماضي في المركز السادس بجدول الترتيب.

ويتولى تدريب يوفنتوس لوتشيانو سباليتي.

ألايبجوفيتش يوفنتوس الدوري الإيطالي
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