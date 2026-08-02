الجونة يتعاقد مع مايكل إجبيبما لاعب لافيينا

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 16:16

كتب : FilGoal

الجونة بيان

أعلن نادي الجونة تعاقده مع الكاميروني مايكل إجبيمبا قادما من لافيينا.

لاعب الوسط صاحب الـ 20 عاما شارك مع لافيينا في موسمين بدوري المحترفين قبل الانضمام إلى الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكان نادي الجونة قد أعلن عن إتمام 13 صفقة بين لاعبين جدد أو تجديد إعارات استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري.

وضم النادي الساحلي 10 لاعبين جدد، كما جدد إعارة 3 لاعبين.

الصفقات الجديدة

إسلام أبو سليمة - مدافع من حرس الحدود

أحمد غنيم- ظهير أيمن من بتروجت

محمد رضا – لاعب وسط من سيراميكا كليوباترا

زياد الشيات – لاعب وسط من سيراميكا كليوباترا

علاء شعبان – جناح من من سيراميكا كليوباترا

إسلام عماد "ريشة" – حارس مرمى من سيراميكا كليوباترا

أحمد شريف - مدافع من إنبي

صلاح زايد- جناح من من إنبي

أحمد زكي – مهاجم من من إنبي

مروان عصام – مدافع من بيراميدز

تجديد تعاقد

خالد أحمد – ظهير أيسر من إنبي

عمر مجدي "الجزار" – لاعب وسط من سيراميكا كليوباترا

مصطفى مطاوع – مدافع من مودرن سبورت

ويقود أحمد مصطفى "بيبو" تدريب الجونة للموسم الثاني على التوالي.

وأنهى الجونة الموسم الماضي في المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة وهو أعلى رصيد من النقاط يحققه الفريق خلال مشاركته في الدوري المصري.

الدوري المصري الجونة لافيينا مايكل إجبيمبا
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