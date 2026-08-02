إلغاء ودية برشلونة أمام بريستون بسبب غيابات المستضيف

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 16:07

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم

ألغى نادي برشلونة مباراته الودية أمام بريستون نورث إند، والتي كانت مقررة خلال معسكره في إنجلترا، بسبب ظروف تتعلق بالفريق المنافس.

وجاء قرار الإلغاء بعد أن عانى بريستون من عدة غيابات، ما كان سيضطره للاعتماد على عدد كبير من لاعبي فريق تحت 21 عاما، وهو ما دفع الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة هانز فليك لعدم خوض اللقاء.

وكان الهدف من المباراة اختبار لاعبي برشلونة في أجواء تنافسية قوية خلال فترة الإعداد، إلا أن غياب عناصر أساسية من الفريق الإنجليزي حال دون تحقيق ذلك.

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واستقر الجهاز الفني لبرشلونة على استبدال المباراة بحصة تدريبية، من أجل الحفاظ على برنامج الإعداد بالشكل الأمثل.

ومن ناحية أخرى، يدرس برشلونة إمكانية إنهاء معسكره في إنجلترا والعودة مبكرا إلى إسبانيا، بدلا من الموعد المحدد مسبقا عقب المباراة الودية.

ويواصل برشلونة استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة فليك، حيث يسعى الفريق للظهور بشكل قوي في المنافسات المحلية والأوروبية.

وسجل حمزة عبد الكريم هدفي برشلونة في المباراة الودية الثانية للفريق وكانت ضد برمنجهام والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق قبل أن يحسمها الفريق الإنجليزي 3-2 بركلات الترجيح.

حمزة عبد الكريم سجل للمرة الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة بعد تصعيده خلال فترة الإعداد.

وضم هانز فليك مدرب برشلونة حمزة إلى خياراته بفترة الإعداد عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر بكأس العالم.

ولعب برشلونة المباراة الودية الثانية بعدما حقق انتصارا كبيرا في الودية الأولى أمام أوروبا 4-1 خلف الأبواب المغلقة.

برشلونة حمزة عبد الكريم
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