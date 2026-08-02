تقرير: أتالانتا يونايتد يضغط لضم لوكاكو من نابولي

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 15:35

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - نابولي

دخل نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي في مفاوضات لضم روميلو لوكاكو مهاجم نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ساتشا تافولييري، فإن لوكاكو لا يعد ضمن المشروع الفني للمدرب ماسيميليانو أليجري في نابولي، ما يفتح الباب أمام رحيله هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن النادي الأمريكي يضغط بقوة من أجل التعاقد مع المهاجم البلجيكي، في ظل وجود مفاوضات جارية بالفعل بين جميع الأطراف.

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وأضاف أن لوكاكو أبدى موافقته على الرحيل عن نابولي، لكن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى حتى الآن.

وأوضح التقرير أن اللاعب دخل العام الأخير من عقده مع نابولي، بعدما انضم للفريق في صيف 2024 قادما من تشيلسي بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وشارك لوكاكو في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي موسم 2024-2025، قبل أن يتراجع دوره بشكل كبير في الموسم التالي بسبب الإصابات، حيث خاض 5 مباريات فقط في الدوري.

ولم يعد اللاعب صاحب الـ 33 عاما عنصرا أساسيا في تشكيل الفريق، خاصة مع وجود راسموس هويلاند ضمن الخيارات الهجومية.

وكشفت التقارير أن نابولي قد يوافق على بيع لوكاكو مقابل نحو 10 ملايين يورو، بينما تبقى عقبة راتبه السنوي، الذي يصل إلى 8 ملايين يورو، التحدي الأكبر أمام الأندية الراغبة في ضمه.

ويستعد نابولي لإعادة ترتيب صفوفه تحت قيادة أليجري، بينما يسعى أتالانتا يونايتد لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية.

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