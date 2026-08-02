إبراهيم عادل أساسي في تشكيل نورشيلاند للمرة الأولى في الموسم

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 15:06

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل لاعب نورشيلاند

أعلن جينس أولسين مدرب نورشيلاند تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريندرز.

إبراهيم عادل

النادي : نورشيلاند

نورشيلاند

ويلتقي نورشيلاند مع ريندرز على ملعب الأول بالجولة الثانية من الدوري الدنماركي.

ويشهد التشكيل تواجد إبراهيم عادل كأساسي لأول مرة بالموسم الحالي.

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وسبق لإبراهيم عادل المشاركة في مباراتين كبديل خلال الموسم الحالي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندرياس هانسن.

الدفاع: ستيفن أكوا - توبياس سالكيست - كاليب يرينكي.

الوسط: جوهو لاهتينماكي - مارك برينك - نيكلاس رويكاير - رونار نورهايم.

الهجوم: لامين ساديو - إبراهيم عادل - برينس أمواكو.

وكان نوريشلاند قد تعادل في المباراة الأولى مع هورسينس بهدف لكل فريق.

إبراهيم عادل نورشيلاند الدوري الدنماركي
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