إبراهيم عادل أساسي في تشكيل نورشيلاند للمرة الأولى في الموسم

أعلن جينس أولسين مدرب نورشيلاند تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريندرز.

إبراهيم عادل النادي : نورشيلاند نورشيلاند

ويلتقي نورشيلاند مع ريندرز على ملعب الأول بالجولة الثانية من الدوري الدنماركي.

ويشهد التشكيل تواجد إبراهيم عادل كأساسي لأول مرة بالموسم الحالي.

وسبق لإبراهيم عادل المشاركة في مباراتين كبديل خلال الموسم الحالي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندرياس هانسن.

الدفاع: ستيفن أكوا - توبياس سالكيست - كاليب يرينكي.

الوسط: جوهو لاهتينماكي - مارك برينك - نيكلاس رويكاير - رونار نورهايم.

الهجوم: لامين ساديو - إبراهيم عادل - برينس أمواكو.

وكان نوريشلاند قد تعادل في المباراة الأولى مع هورسينس بهدف لكل فريق.