كما كشف في الجول - الموصل العراقي يتعاقد مع يوسف أسامة نبيه
الأحد، 02 أغسطس 2026 - 14:57
كتب : FilGoal
أعلن نادي الموصل العراقي تعاقده مع يوسف أسامة نبيه قادما من زد.
يوسف أسامة نبيه
النادي : زد
وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن يوسف أسامة نبيه أتم كافة الأمور الإدارية مع نادي زد، قبل السفر إلى العراق إتمام انتقاله إلى الموصل.
وبدأ يوسف أسامة نبيه مسرته الكروية مع نادي إنبي وانضم منه إلى الناشئين في الزمالك.
وخرج للإعارة مع أسوان قبل أن يرحل عن الزمالك بعد نهاية تعاقده في 2023 وانضم إلى بيراميدز.
ومن بيراميدز خرج للإعارة مع الاتحاد السكندري وانتقل بعدها بشكل نهائي إلى زد.
وبشكل عام لعب يوسف أسامة نبيه 102 مباراة مع مختلف الفرق سجل خلالها 7 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.
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