مصطفى شوبير ينتظم في تدريبات الأهلي

انتظم مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر في تدريبات القلعة استعدادا للموسم الجديد.

مصطفى شوبير النادي : الأهلي الأهلي

ويمتد تعاقد شوبير مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل.

ونشر مصطفى شوبير صورة له من مقر تدريبات النادي الأهلي للاستعداد لانطلاق الموسم المقبل.

وكان شوبير رفقة اللاعبين الدوليين في عطلة بعد نهاية مشوارهم في كأس العالم.

الحارس البالغ 26 عاما خاض 70 مباراة بقميص الأهلي وخرج بشباك نظيفة في 38 واستقبل 44 هدفا.

وسبق أن كشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "قررنا حسم ملف تجديد عقد الثنائي الدولي مصطفى شوبير وإمام عاشور قبل انطلاق معسكر الفريق للموسم الجديد".

وبحسب فابريزو رومانو، فإن مصطفى شوبير وقع مع وكالة "CAA Base" لإدارة أعماله.

وأوضح رومانو أن شوبير بات مرشحا للرحيل خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام عدد من الأندية بضمه، عقب المستويات المميزة التي قدمها في بطولة كأس العالم.

الوكالة ذاتها تدير أعمال كارلو أنشيلوتي مدرب منخب البرازيلي، وثنائي تشيلسي كول بالمر وموسيس كايسيدو، وثنائي توتنام، ريتشارلسون وبيدرو بورو، ومجموعة من الأسماء الأخرى.

وقاد شوبير منتخب مصر للتأهل لدور الـ16 في كأس العالم، وودع البطولة على يد منتخب الأرجنتين بعد الخسارة 3-2.

وظهر شوبير بمستوى طيب إذ تصدى لركلتي جزاء سددهما مهدي طارمي لاعب إيران في دور المجموعات، وليونيل ميسي نجم الأرجنتين في مباراة دور الـ 16.

وتُجرى قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 5 أغسطس الجاري.

وكان الأهلي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري ليتأهل لخوض منافسات الكونفدرالية الإفريقية.