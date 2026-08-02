تقرير: تشيلسي يغلق الباب أمام برشلونة ويجدد عقد جواو بيدرو

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 13:40

كتب : FilGoal

جواو بيدرو - تشيلسي - باريس سان جيرمان

حسم تشيلسي موقفه من مستقبل جواو بيدرو، بعدما قرر تمديد عقده وتحسين راتبه ليغلق الطريق أمام اهتمام برشلونة.

جواو بيدرو

النادي : تشيلسي

تشيلسي

ويأتي اهتمام برشلونة في ظل فشل النادي في حسم صفقة جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد ومعاناة الفريق من النقص في مركز المهاجم عقب رحيل روبرت ليفاندوفسكي.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو نقلا عن ذا أثليتك أن تشيلسي تحرك سريعًا بعد اهتمام برشلونة وأرسنال.

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وكانا الناديان مستعدين لتقديم عروض تتجاوز 100 مليون يورو لضم اللاعب.

وأوضح التقرير أن تشيلسي اعتبر جواو بيدرو غير قابل للبيع وبدأ فورا إجراءات تمديد عقده وتحسين راتبه لضمان استمراره.

وأضاف التقرير تمديد العقد جاء رغم أن عقد اللاعب الحالي يمتد حتى 2032، لكنه يعكس ثقة النادي الكبيرة في قدراته.

وتسارعت المفاوضات بعد تصاعد اهتمام الأندية الأوروبية، وهو ما دفع تشيلسي للتحرك بشكل حاسم.

ويقدم جواو بيدرو مستويات مميزة منذ انضمامه إلى تشيلسي، إذ سجل 20 هدفًا وصنع 6 أهداف في 50 مباراة، إلى جانب تألقه في كأس العالم للأندية.

كما بدأ اللاعب الموسم الجديد 2026-2027 بقوة، بعدما سجل "هاتريك" وصنع هدفًا في مباراة ودية انتهت بفوز فريقه 6-4 على ويسترن سيدني الأسترالي.

ويعد جواو بيدرو أحد الركائز الأساسية التي يسعى تشيلسي لبناء مشروعه المستقبلي حولها، في ظل تمسك النادي باستمراره ورفض فكرة رحيله خلال الفترة المقبلة.

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