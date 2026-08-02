مصر ضد الأرجنتين في المركز الثاني.. بي إن سبورتس تكشف عن أكثر 10 مباريات مشاهدة بـ كأس العالم

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 13:36

كتب : FilGoal

مصر - الأرجنتين - محمد صلاح - ميسي

كشفت شبكة بي إن سبورتس عن المباريات الأكثر تحقيقا لنسب المشاهدة خلال بطولة كأس العالم 2026 في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

أعلنت مجموعة بي إن سبورتس الإعلامية تحقيق أرقام قياسية في نسب المشاهدة والتفاعل خلال تغطيتها لبطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتواجد منتخب مصر بمباراتين خلال قائمة أكثر 10 مباريات مشاهدة.

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وتواجدت مباراة مصر والأرجنتين في المركز الثاني بعدما شاهدها أكثر من 192 مليون شخص بشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وكشفت الشبكة عن تسجيل 6.2 مليار مشاهدة تراكمية عبر قنوات بيإن سبورتس طوال منافسات البطولة، فيما أصبح نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين البث الأعلى مشاهدة في تاريخ الشبكة، بعدما تابع المباراة 245.4 مليون مشاهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولم تقتصر الأرقام على البث التلفزيوني فقط ولكن كشصت الشبكة عن تسجيل 7.77 مليار مشاهدة لمقاطع الفيديو عبر الإنترنت، إلى جانب 16.96 مليار معدل مشاهدة للمنشورات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي خلال البطولة.

كما شهدت حسابات بي إن سبورتس على مواقع التواصل الاجتماعي انضمام 12.2 مليون متابع جديد، في انعكاس واضح لحجم التفاعل الجماهيري مع تغطية الشبكة للمونديال.

وجاءت قائمة المباريات العشر الأكثر مشاهدة على قنوات بي إن خلال كأس العالم 2026 كالتالي:

1- الأرجنتين × إسبانيا: 245.4 مليون مشاهد.

2- الأرجنتين × مصر: 192.6 مليون مشاهد.

3- الأرجنتين × إنجلترا: 171.3 مليون مشاهد.

4- فرنسا × إسبانيا: 168.8 مليون مشاهد.

5- فرنسا × إنجلترا: 162 مليون مشاهد.

6- أستراليا × مصر: 157.1 مليون مشاهد.

7- البرتغال × إسبانيا: 152.1 مليون مشاهد.

8- فرنسا × المغرب: 151.6 مليون مشاهد.

9- كندا × المغرب: 149 مليون مشاهد.

10- البرازيل × النرويج: 138.3 مليون مشاهد.

وتوج منتخب إسبانيا بكأس العالم بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بهدف دون رد.

مصر الأرجنتين كأس العالم إسبانيا بي إن سبورتس
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