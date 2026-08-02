موندو ديبورتيفو: برشلونة يدرس ضم أوناحي لتعويض دي يونج

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 13:31

كتب : FilGoal

المغرب ضد كندا - عز الدين أوناحي

يدرس برشلونة التعاقد مع عز الدين أوناحي لاعب جيرونا خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل إصابة فرينكي دي يونج التي قد تبعده لعدة أشهر.

ويعد أوناحي أحد أبرز الأسماء المطروحة داخل النادي الكتالوني، خاصة مع إمكانية رحيله مقابل نحو 10 ملايين يورو بعد هبوط فريقه.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، يضع برشلونة أكثر من سيناريو لتعويض غياب دي يونج، من بينها الاتجاه لصفقة منخفضة التكلفة لدعم خط الوسط.

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كما أن احتمالية رحيل كاسادو خلال سوق الانتقالات قد تزيد من حاجة برشلونة لتدعيم هذا المركز.

ويواجه برشلونة منافسة من ريال بيتيس، الذي يسعى هو الآخر لضم اللاعب المغربي خلال سوق الانتقالات الجاري.

وسبق أن لفت أوناحي الأنظار بقوة خلال مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، حين ساهم في إقصاء إسبانيا من دور الـ16.

ورغم اهتمام برشلونة باللاعب في ذلك الوقت، لم يتقدم بعرض رسمي، لينتقل بعدها إلى مارسيليا في يناير 2023.

ويأتي تحرك برشلونة في الوقت الحالي في ظل سعيه لتدعيم صفوفه بأقل التكاليف بسبب القيود المالية، مع ترقب حسم موقف الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي في وقت سابق، تعرض لاعب وسطه الهولندي فرينكي دي يونج لإصابة في الركبة اليمنى.

وأوضح النادي الكتالوني أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة دي يونج بتمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى، دون الكشف عن مدة غيابه المتوقعة عن الملاعب.

ويعاني دي يونج من سجل إصابات في الفترة الأخيرة، إذ غاب في الموسم الماضي قرابة شهرين بسبب إصابة عضلية في الفخذ.

وفي حال تأكدت مدة الغياب المتوقعة، قد لا يعود دي يونج للمشاركة قبل شهر نوفمبر، ليغيب عن بداية الموسم مع برشلونة.

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