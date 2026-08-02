الحزم يضم بن حميدة من الترجي

أعلن نادي الحزم السعودي ضم محمد أمين بن حميدة مدافع الترجي التونسي.

ويلعب بن حميدة صاحب الـ 30 عاما في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وتعد تلك التجربة هي الأولى لبن حميدة خارج الدوري التونسي.

وجاءت الصفقة بعد أيام من رحيل محمد أمين توجاي مدافع الترجي.

وحصد بن حميدة 10 ألقاب في مسيرته بعد الفوز بالدوري 5 مرات والسوبر 3 مرات بينما حقق كأس تونس مرتين.

وكان بن حميدة ضمن قائمة تونس المشاركة في كأس العالم وخاض مباريات نسور قرطاج الثلاثة.

وخسر منتخب تونس أمام كل من السويد واليابان وهولندا وودع من دور المجموعات.

وخاض بن حميدة الموسم الماضي 38 مباراة مع الترجي في مختلف المسابقات.

ونجح المدافع التونسي في تسجيل هدف وصناعة 3 آخرين.

ويلعب الحزم في الدوري السعودي الموسم الجديد.

وكان قد أنهى الحزم الموسم الماضي في المركز التاسع برصيد 42 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المركز السابع المشارك في كأس الخليج العربي.