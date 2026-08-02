الأغلى في تاريخ النادي.. برينتفورد يضم سانجاري بصفقة قياسية

أعلن نادي برينتفورد تعاقده مع مامادو سانجاري قادما من لانس الفرنسي مقابل رقم قياسي في تاريخ النادي.

ووقع لاعب الوسط البالغ 24 عاما على عقد لمدة 5 سنوات، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وكشف النادي الإنجليزي عن ضم سانجاري مقابل 52 مليون دولار ليصبح الصفقة الأغلى منذ تأسيس النادي.

وجاء انتقال سانجاري بعد موسم مميز مع لانس، ساهم خلاله في احتلال الفريق المركز الثاني بالدوري الفرنسي والتتويج بكأس فرنسا لأول مرة.

وخاض اللاعب 33 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 آخرين.

وتوج سانجاري بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي، كما تواجد ضمن التشكيل المثالي للمسابقة.

وقال كيث أندروز مدرب برينتفورد عبر الموقع الرسمي للنادي: "تابعنا اللاعب منذ فترة طويلة، وكنا حريصين على ضمه".

وأضاف "قدم سانجاري موسما رائعا مع لانس، وأثبت جودته على مستوى عال".

وتابع "سيضيف الكثير لخط الوسط، ويمتلك خصائص مختلفة عما لدينا حاليا".

واختتم تصريحاته "هو لاعب متواضع ولديه رغبة كبيرة في النجاح، ويناسب تماما ما نبحث عنه داخل وخارج الملعب".

ويعد سانجاري أحد أبرز لاعبي خط الوسط الصاعدين، وسبق له اللعب في النمسا وبلجيكا قبل انتقاله إلى لانس.

كما شارك مع منتخب مالي في 16 مباراة دولية، وظهر في كأس أمم إفريقيا 2025، وساهم في وصول منتخب بلاده إلى ربع النهائي.

ويأتي التعاقد في إطار سعي برينتفورد لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.