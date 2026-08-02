مواعيد مباريات الأحد 2 أغسطس 2026.. ليفربول ضد ليدز وديا

تستمر استعدادات الأندية للموسم الجديد بخوض مباريات ودية قبل انطلاق الدوري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

مباريات ودية

يلعب فينورد الهولندي أمام أتالانتا الإيطالي وديا في تمام الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة أون سبورت بلس.

بينما يواجه بيرنلي فريق تورينو الإيطالي في تمام الخامسة مساء.

ويستعد طرابزون سبور للموسم الجديد بمواجهة أودينيزي الإيطاليا في الخامسة والنصف مساء.

كما يلعب جالاتاسراي أمام استاد رين الفرنسي في تمام التاسعة مساء.

وتختتم المباريات الودية لليوم بمواجهة بين ليفربول وليدز يونايتد في تمام الحادية عشر مساء.