بعد الخسارة برباعية.. جاسبريني: الأمر ليس صعبا وطلبت من إدارة روما ضم 4 لاعبين

السبت، 01 أغسطس 2026 - 23:53

كتب : FilGoal

جيان بييرو جاسبريني

أبدى جيان بيرو جاسبيرني المدير الفني لـ روما الإيطالي إحباطه عقب تعرض فريقه للخسارة بنتيجة 4-1 أمام كارديف سيتي الإنجليزي وديا.

وبدأ روما فترته التحضيرية بشكل مخيب بعدما تعادل مع كان الفرنسي 3-3 وخسر من كارديف برباعية.

وقال جاسبريني في تصريحات لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "أعتقد أننا نعاني في بعض المواقف، خاصة خلال الدفاع في الشوط الأول، استقبلنا أهدافا غريبة".

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وأضاف "سوق الانتقالات بدأ متأخرا بسبب كأس العالم، لكنني توقعت شيئا مختلفا".

وأردف "رحل الكثير من اللاعبين والكل يعلم أن الفريق بحاجة للتدعيمات، طلبت من الإدارة ضم مدافع وجناح و2 مهاجمين، وبالطبع تعويض أي لاعب يرحل، هذه أهدافي ولا تبدو صعبة".

أعلن نادي روما الإيطالي ضم الأرجنتيني سانتياجو كاسترو من بولونيا، في مقابل إعارة الأوكراني أرتيم دوفبيك للأخير.

وأصبح كاسترو ثالث صفقات روما بعد دونييل مالين الذي فعّل النادي عقد شراءه من أستون فيلا ودانييلي جالاردي من هيلاس فيرونا.

كما توصل النادي الذي يشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا لاتفاق لضم اليوناني كونستانتينو كوليراكيس من فولفسبورج مقابل 16.5 مليون يورو.

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