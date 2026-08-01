إنبي يتعادل مع الكرمة العراقي وديا في لقاء الـ 6 أهداف

تعادل نادي إنبي بنتيجة 3-3 مع الكرمة العراقي مباراة ودية تحضيرا للموسم الجديد.

وأقيم اللقاء عصرا على ملعب بتروسبورت.

سجل أهداف إنبي أحمد نادر حواش، فيما أحرز حسام إيفونا "غانم" الهدفين الثاني والثالث.

ويقيم النادي العراقي الذي يقوده فنيا مؤمن سليمان ويرتدي قميصه أحمد عبد القادر معسكرا في مصر.

وفاز إنبي من قبل على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، وقبلها تعادل سلبيا مع طلائع الجيش.

يذكر أن إنبي سيشارك في الدوري المصري الموسم المقبل بعد دمجه مع نادي الشرقية.

ومن المنتظر أن يعرف الفريق البترولي جدول مبارياته في الموسم الجديد يوم الأربعاء المقبل عند إقامة قرعة الدوري المصري.

وأتم إنبي تعاقده مع مصطفى فوزي قادما من نادي وي في صفقة انتقال حر.

فيما رحل عن صفوفه كل من أقطاي عبد الله وعلي محمود للأهلي ومصطفى شكشك بشكل نهائي لأهلي طرابلس الليبي.

كما رحل محمد ناصر للبنك الأهلي، وأعير الرباعي أحمد شريف وخالد أحمد وصلاح زايد وأحمد زكي لصفوف الجونة.

وأخيرا انضم سيف سفاجا لنادي تموشنت الجزائري معارا لموسم واحد.