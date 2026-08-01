إنبي يتعادل مع الكرمة العراقي وديا في لقاء الـ 6 أهداف

السبت، 01 أغسطس 2026 - 23:43

كتب : FilGoal

أيمن الشريعي - محمود كهربا - إنبي - حسن الشامي

تعادل نادي إنبي بنتيجة 3-3 مع الكرمة العراقي مباراة ودية تحضيرا للموسم الجديد.

وأقيم اللقاء عصرا على ملعب بتروسبورت.

سجل أهداف إنبي أحمد نادر حواش، فيما أحرز حسام إيفونا "غانم" الهدفين الثاني والثالث.

أخبار متعلقة:
الثاني بعد زعلوك.. إنبي يعلن إعارة سفاجا إلى تموشنت الجزائري رئيس الشرقية يكشف لـ في الجول تفاصيل دمج فريقه مع إنبي وزارة الرياضة تعلن دمج ناديا إنبي مع الشرقية.. ومنتخب السويس مع بتروجت إنبي يعلن انتقال أقطاي عبد الله إلى الأهلي

ويقيم النادي العراقي الذي يقوده فنيا مؤمن سليمان ويرتدي قميصه أحمد عبد القادر معسكرا في مصر.

وفاز إنبي من قبل على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، وقبلها تعادل سلبيا مع طلائع الجيش.

يذكر أن إنبي سيشارك في الدوري المصري الموسم المقبل بعد دمجه مع نادي الشرقية.

ومن المنتظر أن يعرف الفريق البترولي جدول مبارياته في الموسم الجديد يوم الأربعاء المقبل عند إقامة قرعة الدوري المصري.

وأتم إنبي تعاقده مع مصطفى فوزي قادما من نادي وي في صفقة انتقال حر.

فيما رحل عن صفوفه كل من أقطاي عبد الله وعلي محمود للأهلي ومصطفى شكشك بشكل نهائي لأهلي طرابلس الليبي.

كما رحل محمد ناصر للبنك الأهلي، وأعير الرباعي أحمد شريف وخالد أحمد وصلاح زايد وأحمد زكي لصفوف الجونة.

وأخيرا انضم سيف سفاجا لنادي تموشنت الجزائري معارا لموسم واحد.

إنبي الكرمة العراقي الدوري المصري
نرشح لكم
بعد غياب 73 يوما.. الزمالك يخوض مرانه الأول في معسكر الإعداد خبر في الجول - سموحة يتفق مع سيراميكا على استعارة محمد عادل خبر في الجول – بنتايك يصل القاهرة للانتظام في معسكر الزمالك اتحاد الكرة يشيد بقرار فيفا بسحب مقترحه.. ويؤكد ثقته في إنفانتينو خبر في الجول - طلائع الجيش يضم التوجولي كومي أرناود كوملافي خبر في الجول – أنس وائل يتواجد في معسكر الزمالك.. ومفاوضات لتوقيع عقد جديد خبر في الجول - يوسف أسامة نبيه يتمم اتفاقه مع الموصل العراقي كما كشف في الجول.. زد يعلن التعاقد مع مروان حجيج
أخر الأخبار
إنبي يتعادل مع الكرمة العراقي وديا في لقاء الـ 6 أهداف 10 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: شاهدت 3 أوجه لـ ريال مدريد.. وهذا موعد عودة الدوليين 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة الثنائي الجديد.. فيورنتينا يفرض التعادل على ريال مدريد 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: يوفنتوس يحسم صفقة كولو مواني 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد غياب 73 يوما.. الزمالك يخوض مرانه الأول في معسكر الإعداد 54 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - سموحة يتفق مع سيراميكا على استعارة محمد عادل ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – بنتايك يصل القاهرة للانتظام في معسكر الزمالك ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يشيد بقرار فيفا بسحب مقترحه.. ويؤكد ثقته في إنفانتينو ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي 4 رئيس طرابزون سبور ينهي الجدل حول الاتفاق مع صلاح