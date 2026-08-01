بعد غياب 73 يوما.. الزمالك يخوض مرانه الأول في معسكر الإعداد

السبت، 01 أغسطس 2026 - 22:59

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأول مساء اليوم السبت على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، في إطار معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وحرص معتمد جمال المدير الفني للفريق على تحية اللاعبين، وطالبهم بالتركيز في بداية فترة الإعداد خاصة وأن الفريق مقبل على المشاركة في عدد كبير من البطولات المحلية والإفريقية.

وركز الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين بعد العودة من فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب نهاية الموسم الماضي، والتتويج ببطولة الدوري.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – بنتايك يصل القاهرة للانتظام في معسكر الزمالك اتحاد الكرة يشيد بقرار فيفا بسحب مقترحه.. ويؤكد ثقته في إنفانتينو خبر في الجول – أنس وائل يتواجد في معسكر الزمالك.. ومفاوضات لتوقيع عقد جديد

وكان آخر تجمع للزمالك كان في مباراة سيراميكا كليوباترا في ختام الدوري الموسم الماضي.

وبدأ الزمالك فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم السبت، على أن يخضع جميع اللاعبين لقياسات بدنية وفحوصات طبية قبل بدأ التدريبات.

وينطلق الدوري المصري الموسم الجديد يوم 21 أغسطس الجاري، وتقام مراسم سحب القرعة الأربعاء الموافق 5 من الشهر ذاته.

الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
إنبي يتعادل مع الكرمة العراقي وديا في لقاء الـ 6 أهداف خبر في الجول - سموحة يتفق مع سيراميكا على استعارة محمد عادل خبر في الجول – بنتايك يصل القاهرة للانتظام في معسكر الزمالك اتحاد الكرة يشيد بقرار فيفا بسحب مقترحه.. ويؤكد ثقته في إنفانتينو خبر في الجول - طلائع الجيش يضم التوجولي كومي أرناود كوملافي خبر في الجول – أنس وائل يتواجد في معسكر الزمالك.. ومفاوضات لتوقيع عقد جديد خبر في الجول - يوسف أسامة نبيه يتمم اتفاقه مع الموصل العراقي كما كشف في الجول.. زد يعلن التعاقد مع مروان حجيج
أخر الأخبار
إنبي يتعادل مع الكرمة العراقي وديا في لقاء الـ 6 أهداف 10 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: شاهدت 3 أوجه لـ ريال مدريد.. وهذا موعد عودة الدوليين 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة الثنائي الجديد.. فيورنتينا يفرض التعادل على ريال مدريد 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: يوفنتوس يحسم صفقة كولو مواني 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد غياب 73 يوما.. الزمالك يخوض مرانه الأول في معسكر الإعداد 53 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - سموحة يتفق مع سيراميكا على استعارة محمد عادل ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – بنتايك يصل القاهرة للانتظام في معسكر الزمالك ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يشيد بقرار فيفا بسحب مقترحه.. ويؤكد ثقته في إنفانتينو ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي 4 رئيس طرابزون سبور ينهي الجدل حول الاتفاق مع صلاح