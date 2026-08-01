بعد غياب 73 يوما.. الزمالك يخوض مرانه الأول في معسكر الإعداد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأول مساء اليوم السبت على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، في إطار معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وحرص معتمد جمال المدير الفني للفريق على تحية اللاعبين، وطالبهم بالتركيز في بداية فترة الإعداد خاصة وأن الفريق مقبل على المشاركة في عدد كبير من البطولات المحلية والإفريقية.

وركز الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين بعد العودة من فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب نهاية الموسم الماضي، والتتويج ببطولة الدوري.

وكان آخر تجمع للزمالك كان في مباراة سيراميكا كليوباترا في ختام الدوري الموسم الماضي.

وبدأ الزمالك فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم السبت، على أن يخضع جميع اللاعبين لقياسات بدنية وفحوصات طبية قبل بدأ التدريبات.

وينطلق الدوري المصري الموسم الجديد يوم 21 أغسطس الجاري، وتقام مراسم سحب القرعة الأربعاء الموافق 5 من الشهر ذاته.