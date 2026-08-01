خبر في الجول - سموحة يتفق مع سيراميكا على استعارة محمد عادل

السبت، 01 أغسطس 2026 - 22:50

كتب : هاني العوضي

محمد عادل - سيف الدين الجزيري - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

أتم نادي سموحة الاتفاق مع سيراميكا كليوباترا بشأن استعارة لاعبه محمد عادل.

محمد عادل

النادي : المقاولون العرب

سموحة

وعلم FilGoal.com أن سموحة سيضم اللاعب محمد عادل على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وانضم محمد عادل لصفوف سيراميكا كليوباترا قبل 4 مواسم قادما من الإسماعيلي.

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ويلعب محمد عادل في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن ويبلغ من العمر 31 عاما.

ولعب في الموسم الماضي 17 مباراة مع المقاولون العرب الذي انتقل له على سبيل الإعارة في الدوري المصري.

ويحاول سموحة تدعيم صفوفه بقوة لخوض موسم جديد والبحث عن مركز متقدم في الدوري المصري.

وأنهى سموحة الموسم الماضي في المركز السابع في منطقة تحديد بطل الدوري برصيد 31 نقطة.

وستقام قرعة الدوري المصري الأربعاء المقبل استعدادا لإنطلاق المنافسات.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري 21 أغسطس الجاري.

محمد عادل سموحة
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