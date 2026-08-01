خبر في الجول – بنتايك يصل القاهرة للانتظام في معسكر الزمالك
السبت، 01 أغسطس 2026 - 22:39
كتب : FilGoal
وصل المغربي محمود بنتايك لاعب الزمالك إلى القاهرة بعد نهاية فترة الإجازة الخاصة به.
محمود بنتايك
النادي : الزمالك
وعلم FilGoal.com أن محمود بنتايك سينتظم في معسكر الزمالك استعدادا للموسم الجديد والذي انطلق اليوم السبت في العاصمة الإدارية الجديدة.
وسيتواجد بنتايك في معسكر الزمالك بشكل طبيعي بداية من غدا الأحد.
وبدأ الزمالك فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم السبت، على أن يخضع جميع اللاعبين لقياسات بدنية وفحوصات طبية قبل بدأ التدريبات.
وينطلق الدوري المصري الموسم الجديد يوم 21 أغسطس الجاري، وتقام مراسم سحب القرعة الأربعاء الموافق 5 من الشهر ذاته.
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