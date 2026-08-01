إيسبي: شعرت بالصدمة من عرض ريال مدريد.. وهذا سبب ارتدائي الضمادة

أعرب كارلوس إيسبي مهاجم ريال مدريد الجديد، عن سعادته الكبيرة بعد ظهوره الأول بقميص الفريق الملكي، مؤكدا أنه يعيش أفضل أيامه بعدما انضم للنادي وخاض مباراته الأولى خلال أقل من 72 ساعة.

كارلوس إسبي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتعادل ريال مدريد أمام فيورنتينا بهدفين لكل فريق في المباراة الودية التي جمعت بينهم استعدادا للموسم الجديد.

وقال إيسبي لصحيفة ماركا: "أشعر أنني أسعد رجل في العالم، كانت ثلاثة أيام لا تُصدق، وأنا سعيد للغاية".

وواصل "لم أكمل حتى 72 ساعة في مدريد، تدربت مع زملائي وشاركت لأول مرة مع الفريق، وأنا في غاية السعادة".

وأردف "عندما وصلني عرض ريال مدريد، شعرت بالصدمة في البداية ولم أصدق الأمر، لكن في النهاية كان حقيقيا، مورينيو لم يتصل بي، لكنه استقبلني بمجرد وصولي إلى المدينة الرياضية".

وكشف "مورينيو طلب مني أن أكون على طبيعتي، وأن أتواجد داخل منطقة الجزاء لأن المباراة كانت صعبة، وأن أقاتل حتى النهاية".

وأضاف "أحلم أولا بالحصول على دقائق لعب، ثم الفوز بالألقاب، وتحقيق الانتصارات، وخوض أول مباراة لي في سانتياجو برنابيو، وكل ما يطمح إليه أي لاعب في ريال مدريد".

وواصل "أرتدي الضمادة في يدي منذ ثلاث سنوات لأنها جلبت لي الحظ، وهي مجرد عادة مرتبطة بالخرافات الرياضية".

وأتم "اللعب إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور أمر لا يوصف، إنهما من أفضل لاعبي العالم، ورؤية نفسي بجوارهما شعور فريد يجعلني سعيدا للغاية".

وأعلن ريال مدريد الخميس عن التعاقد مع كارلوس إيسبي مهاجم ليفانتي.

وانضم إيسبي إلى ليفانتي في صيف 2022 ضمن فريق الشباب، قبل أن يفرض نفسه سريعا ويقود الفريق للتتويج بلقب الدوري، ثم يسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول في فبراير 2024.

ولعب المهاجم دورا بارزا في صعود ليفانتي إلى الدوري الإسباني، بعدما شارك في 36 مباراة بدوري الدرجة الثانية وسجل 6 أهداف.

وواصل اللاعب تألقه في موسمه الأول بالليجا، إذ خاض 25 مباراة وسجل 11 هدفا، ليتوج هدافا للفريق، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني خلال شهر مارس، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب تحت 23 عاما في المسابقة بنهاية الموسم.

وأنهى إيسبي مسيرته مع ليفانتي بعدما خاض 66 مباراة بقميص الفريق الأول، سجل خلالها 20 هدفا، كما مثل منتخبي إسبانيا تحت 19 وتحت 20 عاما.

ووصل ريال مدريد إلى صفقته الخامسة في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، حيث ضم كل من: مارك كوكوريا، ودينزل دومفريس، وإبراهيما كوناتي، وبيرناردو سيلفا.