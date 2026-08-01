أمم إفريقيا للسيدات - منتخب مصر يودع مبكرا بعد الخسارة أمام مالاوي بثلاثية

السبت، 01 أغسطس 2026 - 22:19

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة النسائية

سقط منتخب مصر أمام مالاوي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من أمم إفريقيا للسيدات.

وسجلت إيمان قاسم هدف مصر الوحيد، فيما سجل كل من: روز كادزيرا، وفيث تشينزيمو، وتيموا تشاوينجا.

وبذلك يصبح منتخب مصر ثاني المغادرين من البطولة بعد منتخب كينيا.

أخبار متعلقة:
كرة نسائية - وادي دجلة يقصي الأهلي حامل لقب كأس مصر.. ومسار يتأهل للنهائي كرة نسائية - مدرب منتخب مصر: قررنا تأجيل خطتنا بعد الموعد الجديد لكأس إفريقيا كرة نسائية - تحديد موعد نهائي كأس مصر كرة نسائية - بمشاركة مصر.. كاف يعلن الموعد الجديد لبطولة أمم إفريقيا للسيدات

وسيخوض منتخب مصر المباراة الأخيرة أمام نيجيريا في المباراة الختامية لدور المجموعات قبل مغادرة البطولة يوم الأربعاء المقبل في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.

وصف المباراة

أهدرت سارة عصام فرصة أولى لمنتخب مصر في الدقيقة 3 بعد عرضية من فرح المهدي لم تستقبل بالشكل المثالي.

وواصلت سارة إهدار الفرص من جديد بعد تصدي مميزة من حارسة مرمى منتخب مالاوي في الدقيقة 19.

وأهدرت روز كادزيرا فرصة أولى لمنتخب مالاوي بعد تصدي مميز من مها شحاتة حارسة مرمى منتخب مصر في الدقيقة 24.

وسجلت روز هدف مالاوي الأول في الدقيقة 36 بعد استغلالها لعرضية مميزة ووضعها في الشباك.

وعند الدقيقة 45+2 سجل منتخب مالاوي الهدف الثاني عن طريق تشينزيمو لينتهي معها الشوط الأول بتأخر منتخب مصر.

وحصلت روز ألوفانديكا على بطاقة حمراء عند الدقيقة 52 ليواصل منتخب مالاوي الشوط الثاني بنقص عددي.

وسجلت تيموا الهدف الثالث لمنتخب مالاوي في الدقيقة 69 من انفراد صريح بالمرمى وضعتها على يمين حارسة مرمى منتخب مصر.

وقلصت إيمان قاسم النتيجة في الدقيقة 71 لتسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في البطولة.

وعند الدقيقة 90+4 احتسب الحكم ضربة جزاء لمنتخب مالاوي لكن تقنية الفيديو ألغت القرار.

ليسقط منتخب مصر في المباراة الثانية على التوالي ويضمن توديع البطولة بعد مواجهة نيجيريا في المباراة المقبلة.

منتخب مصر سيدات أمم إفريقيا للكرة النسائية
نرشح لكم
بعد غياب 73 يوما.. الزمالك يخوض مرانه الأول في معسكر الإعداد خبر في الجول - سموحة يتفق مع سيراميكا على استعارة محمد عادل خبر في الجول – بنتايك يصل القاهرة للانتظام في معسكر الزمالك اتحاد الكرة يشيد بقرار فيفا بسحب مقترحه.. ويؤكد ثقته في إنفانتينو الثاني بعد زعلوك.. إنبي يعلن إعارة سفاجا إلى تموشنت الجزائري خبر في الجول - طلائع الجيش يضم التوجولي كومي أرناود كوملافي خبر في الجول – أنس وائل يتواجد في معسكر الزمالك.. ومفاوضات لتوقيع عقد جديد خبر في الجول - يوسف أسامة نبيه يتمم اتفاقه مع الموصل العراقي
أخر الأخبار
رومانو: يوفنتوس يحسم صفقة كولو مواني 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد غياب 73 يوما.. الزمالك يخوض مرانه الأول في معسكر الإعداد 24 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - سموحة يتفق مع سيراميكا على استعارة محمد عادل 33 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – بنتايك يصل القاهرة للانتظام في معسكر الزمالك 45 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يشيد بقرار فيفا بسحب مقترحه.. ويؤكد ثقته في إنفانتينو 52 دقيقة | الدوري المصري
إيسبي: شعرت بالصدمة من عرض ريال مدريد.. وهذا سبب ارتدائي الضمادة 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا للسيدات - منتخب مصر يودع مبكرا بعد الخسارة أمام مالاوي بثلاثية ساعة | الكرة المصرية
الثاني بعد زعلوك.. إنبي يعلن إعارة سفاجا إلى تموشنت الجزائري ساعة | الكرة الإفريقية
الأكثر مشاهدة
1 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي 4 رئيس طرابزون سبور ينهي الجدل حول الاتفاق مع صلاح