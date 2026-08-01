أمم إفريقيا للسيدات - منتخب مصر يودع مبكرا بعد الخسارة أمام مالاوي بثلاثية

سقط منتخب مصر أمام مالاوي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من أمم إفريقيا للسيدات.

وسجلت إيمان قاسم هدف مصر الوحيد، فيما سجل كل من: روز كادزيرا، وفيث تشينزيمو، وتيموا تشاوينجا.

وبذلك يصبح منتخب مصر ثاني المغادرين من البطولة بعد منتخب كينيا.

وسيخوض منتخب مصر المباراة الأخيرة أمام نيجيريا في المباراة الختامية لدور المجموعات قبل مغادرة البطولة يوم الأربعاء المقبل في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.

وصف المباراة

أهدرت سارة عصام فرصة أولى لمنتخب مصر في الدقيقة 3 بعد عرضية من فرح المهدي لم تستقبل بالشكل المثالي.

وواصلت سارة إهدار الفرص من جديد بعد تصدي مميزة من حارسة مرمى منتخب مالاوي في الدقيقة 19.

وأهدرت روز كادزيرا فرصة أولى لمنتخب مالاوي بعد تصدي مميز من مها شحاتة حارسة مرمى منتخب مصر في الدقيقة 24.

وسجلت روز هدف مالاوي الأول في الدقيقة 36 بعد استغلالها لعرضية مميزة ووضعها في الشباك.

وعند الدقيقة 45+2 سجل منتخب مالاوي الهدف الثاني عن طريق تشينزيمو لينتهي معها الشوط الأول بتأخر منتخب مصر.

وحصلت روز ألوفانديكا على بطاقة حمراء عند الدقيقة 52 ليواصل منتخب مالاوي الشوط الثاني بنقص عددي.

وسجلت تيموا الهدف الثالث لمنتخب مالاوي في الدقيقة 69 من انفراد صريح بالمرمى وضعتها على يمين حارسة مرمى منتخب مصر.

وقلصت إيمان قاسم النتيجة في الدقيقة 71 لتسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في البطولة.

إيمان قاسم تسجل الهدف الأول لمنتخب مصر #كأس_أمم_إفريقيا_للسيدات2026 pic.twitter.com/ZEMgQw8wwN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 1, 2026

وعند الدقيقة 90+4 احتسب الحكم ضربة جزاء لمنتخب مالاوي لكن تقنية الفيديو ألغت القرار.

ليسقط منتخب مصر في المباراة الثانية على التوالي ويضمن توديع البطولة بعد مواجهة نيجيريا في المباراة المقبلة.