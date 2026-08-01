خبر في الجول - طلائع الجيش يضم التوجولي كومي أرناود كوملافي

السبت، 01 أغسطس 2026 - 21:48

كتب : عمرو نبيل

طلائع الجيش بيان

أتم نادي طلائع الجيش اتفاقه لضم التوجولي كومي أرناود كوملافي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب وقّع على عقود انتقاله لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ويشغل صاحب الـ 25 عاما مركزي الجناح والمهاجم ومثّل منتخب بلاده دوليا.

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وانضم كومي لصفوف الجيش عقب نهاية عقده مع نادي كارا التوجولي.

وسبق أن ارتدى قمصان فرق ديناميك توجو وأومني أجازا وأو تي آر قبل أن يحط الرحال في كارا ومنه لخوض أول تجربة احترافية.

كما سجل هدفا دوليا خلال 3 مباريات جاء في الفوز على بنين وديا في شهر يونيو الماضي.

وفاز كومي بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى للدوري التوجولي الموسم الماضي تبعا لأحد المواقع المحلية.

وتوج اللاعب بلقبي الدوري التوجولي في آخر موسمين.

وضم طلائع الجيش كل من محمود شبانة من الاتحاد السكندري ومحمد أشرف "روقا" من حرس الحدود وزغلول محمد من طنطا.

ورحل عن صفوف الفريق علي حمدي ومحمد شعبان والأردني غيث المدادحة في الصيف الحالي.

وأنهى طلائع الجيش الدوري المصري خلال الموسم الماضي بالمركز التاسع في مجموعة تفادي الهبوط برصيد 37 نقطة.

طلائع الجيش كومي أرناود كوملافي
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