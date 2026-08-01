خبر في الجول – أنس وائل يتواجد في معسكر الزمالك.. ومفاوضات لتوقيع عقد جديد

تواجد أنس وائل لاعب فريق الشباب في الزمالك في معسكر الأبيض بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أنس وائل النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن أنس وائل تواجد في المعسكر بعدما تواصلت الإدارة معه.

ودخلت إدارة الزمالك في مفاوضات مع أنس وائل من أجل توقيع عقد جديد وإدراج اسمه في القائمة الثانية المحلية للأبيض.

وذلك بعدما تم رفع اسم اللاعب من القائمة الأولى المحلية.

كما تواجد أيضا في المعسكر أيمن أمير عبد العزيز بعدما اتفق الزمالك معه على توقيع عقد جديد.

وبدأ الزمالك فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم السبت، على أن يخضع جميع اللاعبين لقياسات بدنية وفحوصات طبية قبل بدأ التدريبات.