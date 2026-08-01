خبر في الجول - يوسف أسامة نبيه يتمم اتفاقه مع الموصل العراقي

أتم يوسف أسامة نبيه اتفاقه مع نادي الموصل العراقي للانتقال له.

وعلم FilGoal.com أن يوسف أسامة نبيه أتم كافة الأمور الإدارية مع نادي زد، قبل السفر إلى العراق إتمام انتقاله إلى الموصل.

وبدأ يوسف أسامة نبيه مسرته الكروية مع نادي إنبي وانضم منه إلى الناشئين في الزمالك.

وخرج للإعارة مع أسوان قبل أن يرحل عن الزمالك بعد نهاية تعاقده في 2023 وانضم إلى بيراميدز.

ومن بيراميدز خرج للإعارة مع الاتحاد السكندري وانتقل بعدها بشكل نهائي إلى زد.

وبشكل عام لعب يوسف أسامة نبيه 102 مباراة مع مختلف الفرق سجل خلالها 7 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.