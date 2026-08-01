كما كشف في الجول.. زد يعلن التعاقد مع مروان حجيج

أعلن نادي زد عن التعاقد مع المغربي الفرنسي مروان حجيج قادما من ويل السويسري في الدرجة الثانية.

ويشغل اللاعب مركز الجناح الأيسر والمهاجم وتأتي الصفقة لدعم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن زد أتمم الاتفاق مع الجناح المغربي لموسمين ونصف.

ولعب مروان لفرق أنجيه الفرنسي الرديف وكذلك فيفي يونايتد السويسري وبرورتلبان وويل.

وخلال مسيرته خاض 169 مباراة سجل خلالها 43 هدفا وصنع 5 في جميع المسابقات.

ويتولى محمد شوقي تدريب فريق زد منذ بداية الموسم الماضي.

وأنهى زد الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز الثاني من المجموعة الثانية لتفادي الهبوط والتي كانت تضم 14 فريقا.

كما حل رابعا في كأس عاصمة مصر، وخسر نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.