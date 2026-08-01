كما كشف في الجول - المقاولون العرب يضم عمار من الإسماعيلي

السبت، 01 أغسطس 2026 - 20:20

كتب : عمرو نبيل

محمد عمار - الإسماعيلي

أعلن نادي المقاولون العرب ضم محمد عمار قادما من الإسماعيلي.

وسبق أن كشف FilGoal.com إن اللاعب سينضم لذئاب الجبل مقابل 6 ملايين جنيه بالإضافة لتنازله على مليوني جنيه من مستحقاته للدراويش.

وسيوقع قلب الدفاع على عقود انضمامه لمدة 3 مواسم للأصفر والأسود.

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وشارك محمد عمار في 21 مباراة مع الإسماعيلي في الموسم المنصرم وسجل 3 أهداف.

وإجمالا خاض عمار صاحب الـ 26 عاما 95 مباراة بقميص الدراويش سجل 5 أهداف في جميع المسابقات وصنع هدفا.

وانضم كل من شادي حسين ومحمد صندوقة ويوسف سفينة وأنس بني عودة وشريف رضا وميدو جابر.

ويستمر سامي قمصان في تدريب الفريق لموسم آخر بعد قيادته في النصف الثاني من الموسم الماضي.

المدرب صاحب الـ 50 عاما قاد الفريق في 32 مباراة بجميع المسابقات فاز في 10 وتعادل في 16 وتعادل 6.

وأنهى المقاولون العرب الموسم الماضي في المركز السابع بمجموعة الهبوط برصيد 38 نقطة.

الإسماعيلي المقاولون العرب محمد عمار
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