فوت ميركاتو: فيران يرفض تجديد عقده مع برشلونة ويرحب بالانتقال لـ باريس

السبت، 01 أغسطس 2026 - 19:59

كتب : FilGoal

فيران توريس

دخل مستقبل فيران توريس مع برشلونة مرحلة حاسمة، بعدما كشفت تقارير صحفية عن اقتراب باريس سان جيرمان من التوصل لاتفاق مع اللاعب تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لموقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن فيران توريس أبلغ المقربين منه بموافقته على الانتقال إلى باريس سان جيرمان، بينما تسير المفاوضات بين الطرفين بشكل إيجابي، على أن يشهد الأسبوع المقبل محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل بدء المفاوضات الرسمية مع برشلونة.

في المقابل، يتمسك برشلونة باستمرار لاعبه، وأبلغ فيران برغبته في تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2027، إلا أن أزمة سقف الرواتب تؤجل المفاوضات الرسمية حتى شهر سبتمبر المقبل.

أخبار متعلقة:
ليكيب: بيريز معجب بفكرة ضم فيران توريس لـ ريال مدريد كأس العالم - فيران توريس رجل مباراة النهائي بين إسبانيا والأرجنتين موندو ديبورتيفو: شرط في عقد فيران توريس يعقد تجديده مع برشلونة تقرير: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع فيران توريس ويستعد لتقديم عرضه الأول

وأشار التقرير إلى أن لويس إنريكي لعب دورا رئيسيا في إقناع فيران توريس بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، مستغلا العلاقة القوية التي تجمعهما منذ فترة عملهما معا في منتخب إسبانيا.

ووعد المدرب الإسباني لاعبه بالحصول على دور أساسي في مشروع باريس سان جيرمان، وهو ما افتقده في برشلونة، إذ لم يحظ بالثقة الكاملة من المدرب هانز فليك رغم المستويات التي قدمها خلال الموسم الماضي.

Image

وأوضحت التقارير أن النادي الفرنسي أجل حسم الصفقة لحين الانتهاء من ملف الراحلين، بعدما غادر جونزالو راموس إلى ميلان، بينما يقترب راندال كولو مواني من الانتقال إلى يوفنتوس، مع استمرار احتمالات رحيل برادلي باركولا إلى ليفربول.

وبمجرد اكتمال هذه الصفقات، سيبدأ باريس سان جيرمان تحركاته الرسمية لحسم التعاقد مع فيران توريس، الذي يعد الهدف الأول لتدعيم الخط الأمامي.

وفي حال رحيل فيران توريس سيصبح برشلونة مضطرا للتعاقد مع مهاجم جديد، إذ لا يزال الأرجنتيني جوليان ألفاريز الخيار المفضل للنادي الكتالوني، رغم تعثر المفاوضات بسبب رفض أتلتيكو مدريد التخلي عن خدماته.

فيران توريس باريس سان جيرمان
نرشح لكم
الصفقة الخامسة.. يوفنتوس يتعاقد مع كولو مواني تقرير تركي يكشف عرض طرابزون سبور المالي لـ محمد صلاح تقرير: هندرسون يكمل انتقاله إلى تشيلسي.. وموعد ظهوره الأول مع البلوز إيراولا يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات ليفربول رومانو: سان جيرمان يسعى لضم حارس اليابان تقرير: مانشستر يونايتد يبتعد عن صفقة ندياي يوفنتوس يضم كريم ألايبجوفيتش موهبة البوسنة ريال مدريد يشيد بتراجع فيفا عن بيع الحقوق التجارية
أخر الأخبار
مدرب طرابزون سبور: من المهم جدا أن يرتبط اسم مثل صلاح بنا ولكن 9 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع الشمال القطري لبيع محمد علي بن رمضان 24 دقيقة | الدوري المصري
الصفقة الخامسة.. يوفنتوس يتعاقد مع كولو مواني 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
وديتان في يوم واحد.. الأهلي يواجه دلفي وديا قبل السفر إلى إسبانيا 28 دقيقة | الدوري المصري
الحزم السعودي يعلن ضم موجيشا من المصري 36 دقيقة | الدوري المصري
تقرير تركي يكشف عرض طرابزون سبور المالي لـ محمد صلاح 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: هندرسون يكمل انتقاله إلى تشيلسي.. وموعد ظهوره الأول مع البلوز 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيراولا يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات ليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي 4 رئيس طرابزون سبور ينهي الجدل حول الاتفاق مع صلاح