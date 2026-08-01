فوت ميركاتو: فيران يرفض التجديد من برشلونة ويرحب بالانتقال لـ باريس

السبت، 01 أغسطس 2026 - 19:59

كتب : FilGoal

فيران توريس

دخل مستقبل فيران توريس مع برشلونة مرحلة حاسمة، بعدما كشفت تقارير صحفية عن اقتراب باريس سان جيرمان من التوصل لاتفاق مع اللاعب تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لموقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن فيران توريس أبلغ المقربين منه بموافقته على الانتقال إلى باريس سان جيرمان، بينما تسير المفاوضات بين الطرفين بشكل إيجابي، على أن يشهد الأسبوع المقبل محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل بدء المفاوضات الرسمية مع برشلونة.

في المقابل، يتمسك برشلونة باستمرار لاعبه، وأبلغ فيران برغبته في تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2027، إلا أن أزمة سقف الرواتب تؤجل المفاوضات الرسمية حتى شهر سبتمبر المقبل.

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وأشار التقرير إلى أن لويس إنريكي لعب دورا رئيسيا في إقناع فيران توريس بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، مستغلا العلاقة القوية التي تجمعهما منذ فترة عملهما معا في منتخب إسبانيا.

ووعد المدرب الإسباني لاعبه بالحصول على دور أساسي في مشروع باريس سان جيرمان، وهو ما افتقده في برشلونة، إذ لم يحظ بالثقة الكاملة من المدرب هانز فليك رغم المستويات التي قدمها خلال الموسم الماضي.

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وأوضحت التقارير أن النادي الفرنسي أجل حسم الصفقة لحين الانتهاء من ملف الراحلين، بعدما غادر جونزالو راموس إلى ميلان، بينما يقترب راندال كولو مواني من الانتقال إلى يوفنتوس، مع استمرار احتمالات رحيل برادلي باركولا إلى ليفربول.

وبمجرد اكتمال هذه الصفقات، سيبدأ باريس سان جيرمان تحركاته الرسمية لحسم التعاقد مع فيران توريس، الذي يعد الهدف الأول لتدعيم الخط الأمامي.

وفي حال رحيل فيران توريس سيصبح برشلونة مضطرا للتعاقد مع مهاجم جديد، إذ لا يزال الأرجنتيني جوليان ألفاريز الخيار المفضل للنادي الكتالوني، رغم تعثر المفاوضات بسبب رفض أتلتيكو مدريد التخلي عن خدماته.

فيران توريس باريس سان جيرمان
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