مباشر أمم إفريقيا للسيدات - مصر (1)-(3) مالاوي..جوووووول تقليص الفارق

السبت، 01 أغسطس 2026 - 19:55

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة النسائية

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة مصر ومالاوي في الجولة الثانية من أمم إفريقيا للكرة للسيدات.

ويسعى منتخب مصر لتعويض الهزيمة الأولى أمام زامبيا 6-0 في المباراة الثانية.

........................................................................................................

أخبار متعلقة:
كرة نسائية - وادي دجلة يقصي الأهلي حامل لقب كأس مصر.. ومسار يتأهل للنهائي كرة نسائية - مدرب منتخب مصر: قررنا تأجيل خطتنا بعد الموعد الجديد لكأس إفريقيا كرة نسائية - تحديد موعد نهائي كأس مصر كرة نسائية - بمشاركة مصر.. كاف يعلن الموعد الجديد لبطولة أمم إفريقيا للسيدات

ق71: جووووووول إيمان قاسم تسجل هدف تقليص الفارق لمنتخب مصر

ق69: جووول ثالث لمنتخب مالاوي عن طريق تويما من انفراد صريح وضعتها في الشباك.

ق56: فرصة خطيرة لمنتخب مصر تضيع

ق52: بطاقة حمراء لروز لاعبه مالاوي

ق51: فرصة أخرى تضيع من مالاوي

ق48: فرصة خطيرة من مالاوي تضيع

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق45+2: جووول ثااني لمالاوي بعد متابعة شينزيمو للتصدي ووضعها في الشباك

ق36: جووول أووول لمنتخب مالاوي بعد استلام مميز للكرة وتمريرها لروز سميث التي وضعتها في شباك منتخب مصر

ق25: فرصة جديدة لمالاوي وانقاذ من خط المرمى.

ق24: فرصة خطيرة لمالاوي

ق19: فرصة خطيرة لمنتخب مصر وحارس مالاوي تتصدى

ق3: فرصة ضائعة لمنتخب مصر بعد عرضية لم تستقبل بالشكل المثالي

بداية المباراة

منتخب مصر سيدات أمم إفريقيا للكرة النسائية
نرشح لكم
خبر في الجول - طلائع الجيش يضم التوجولي كومي أرناود كوملافي خبر في الجول – أنس وائل يتواجد في معسكر الزمالك.. ومفاوضات لتوقيع عقد جديد خبر في الجول - يوسف أسامة نبيه يتمم اتفاقه مع الموصل العراقي كما كشف في الجول.. زد يعلن التعاقد مع مروان حجيج خبر في الجول - هاجد العنتبلي أبرز المرشحين لمنصب طبيب الزمالك كما كشف في الجول - المقاولون العرب يضم عمار من الإسماعيلي عصام عبد الفتاح لـ في الجول: سنطبق التعديلات الجديد.. وجلسة مع لجنة المسابقات من أجل 3 قوانين وكيله يكشف لـ في الجول موعد انضمام حسام عبد المجيد لتدريبات لودوجوريتس
أخر الأخبار
خبر في الجول - طلائع الجيش يضم التوجولي كومي أرناود كوملافي 2 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – أنس وائل يتواجد في معسكر الزمالك.. ومفاوضات لتوقيع عقد جديد 6 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - يوسف أسامة نبيه يتمم اتفاقه مع الموصل العراقي 26 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. زد يعلن التعاقد مع مروان حجيج 56 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - هاجد العنتبلي أبرز المرشحين لمنصب طبيب الزمالك ساعة | الدوري المصري
الاتحاد القطري يعلن دعمه لـ إنفانتينو بعد التراجع عن مقترحه ساعة | الوطن العربي
كما كشف في الجول - المقاولون العرب يضم عمار من الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
فوت ميركاتو: فيران يرفض التجديد من برشلونة ويرحب بالانتقال لـ باريس ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي 4 رئيس طرابزون سبور ينهي الجدل حول الاتفاق مع صلاح