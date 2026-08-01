انتهت أمم إفريقيا للسيدات - مصر (1)-(3) مالاوي.. هزيمة جديدة

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة مصر ومالاوي في الجولة الثانية من أمم إفريقيا للكرة للسيدات.

ويسعى منتخب مصر لتعويض الهزيمة الأولى أمام زامبيا 6-0 في المباراة الثانية.

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ق90+9: إلغاء ضربة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو

ق90+4: ضربة جزاء لمالاوي

ق71: جووووووول إيمان قاسم تسجل هدف تقليص الفارق لمنتخب مصر

ق69: جووول ثالث لمنتخب مالاوي عن طريق تويما من انفراد صريح وضعتها في الشباك.

ق56: فرصة خطيرة لمنتخب مصر تضيع

ق52: بطاقة حمراء لروز لاعبه مالاوي

ق51: فرصة أخرى تضيع من مالاوي

ق48: فرصة خطيرة من مالاوي تضيع

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق45+2: جووول ثااني لمالاوي بعد متابعة شينزيمو للتصدي ووضعها في الشباك

ق36: جووول أووول لمنتخب مالاوي بعد استلام مميز للكرة وتمريرها لروز سميث التي وضعتها في شباك منتخب مصر

ق25: فرصة جديدة لمالاوي وانقاذ من خط المرمى.

ق24: فرصة خطيرة لمالاوي

ق19: فرصة خطيرة لمنتخب مصر وحارس مالاوي تتصدى

ق3: فرصة ضائعة لمنتخب مصر بعد عرضية لم تستقبل بالشكل المثالي

بداية المباراة