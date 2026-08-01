مباشر أمم إفريقيا للسيدات - مصر (0)-(0) مالاوي.. فرصة خطيرة
السبت، 01 أغسطس 2026 - 19:55
كتب : FilGoal
يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة مصر ومالاوي في الجولة الثانية من أمم إفريقيا للكرة للسيدات.
ويسعى منتخب مصر لتعويض الهزيمة الأولى أمام زامبيا 6-0 في المباراة الثانية.
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ق19: فرصة خطيرة لمنتخب مصر وحارس مالاوي تتصدى
ق3: فرصة ضائعة لمنتخب مصر بعد عرضية لم تستقبل بالشكل المثالي
بداية المباراة
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