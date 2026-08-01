انتهت أمم إفريقيا للسيدات - مصر (1)-(3) مالاوي.. هزيمة جديدة

السبت، 01 أغسطس 2026 - 19:55

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة النسائية

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة مصر ومالاوي في الجولة الثانية من أمم إفريقيا للكرة للسيدات.

ويسعى منتخب مصر لتعويض الهزيمة الأولى أمام زامبيا 6-0 في المباراة الثانية.

........................................................................................................

أخبار متعلقة:
كرة نسائية - وادي دجلة يقصي الأهلي حامل لقب كأس مصر.. ومسار يتأهل للنهائي كرة نسائية - مدرب منتخب مصر: قررنا تأجيل خطتنا بعد الموعد الجديد لكأس إفريقيا كرة نسائية - تحديد موعد نهائي كأس مصر كرة نسائية - بمشاركة مصر.. كاف يعلن الموعد الجديد لبطولة أمم إفريقيا للسيدات

ق90+9: إلغاء ضربة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو

ق90+4: ضربة جزاء لمالاوي

ق71: جووووووول إيمان قاسم تسجل هدف تقليص الفارق لمنتخب مصر

ق69: جووول ثالث لمنتخب مالاوي عن طريق تويما من انفراد صريح وضعتها في الشباك.

ق56: فرصة خطيرة لمنتخب مصر تضيع

ق52: بطاقة حمراء لروز لاعبه مالاوي

ق51: فرصة أخرى تضيع من مالاوي

ق48: فرصة خطيرة من مالاوي تضيع

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق45+2: جووول ثااني لمالاوي بعد متابعة شينزيمو للتصدي ووضعها في الشباك

ق36: جووول أووول لمنتخب مالاوي بعد استلام مميز للكرة وتمريرها لروز سميث التي وضعتها في شباك منتخب مصر

ق25: فرصة جديدة لمالاوي وانقاذ من خط المرمى.

ق24: فرصة خطيرة لمالاوي

ق19: فرصة خطيرة لمنتخب مصر وحارس مالاوي تتصدى

ق3: فرصة ضائعة لمنتخب مصر بعد عرضية لم تستقبل بالشكل المثالي

بداية المباراة

منتخب مصر سيدات أمم إفريقيا للكرة النسائية
نرشح لكم
بعد غياب 73 يوما.. الزمالك يخوض مرانه الأول في معسكر الإعداد خبر في الجول - سموحة يتفق مع سيراميكا على استعارة محمد عادل خبر في الجول – بنتايك يصل القاهرة للانتظام في معسكر الزمالك اتحاد الكرة يشيد بقرار فيفا بسحب مقترحه.. ويؤكد ثقته في إنفانتينو أمم إفريقيا للسيدات - منتخب مصر يودع مبكرا بعد الخسارة أمام مالاوي بثلاثية الثاني بعد زعلوك.. إنبي يعلن إعارة سفاجا إلى تموشنت الجزائري خبر في الجول - طلائع الجيش يضم التوجولي كومي أرناود كوملافي خبر في الجول – أنس وائل يتواجد في معسكر الزمالك.. ومفاوضات لتوقيع عقد جديد
أخر الأخبار
بمشاركة الثنائي الجديد.. فيورنتينا يفرض التعادل على ريال مدريد 57 ثاتيه | الكرة الأوروبية
رومانو: يوفنتوس يحسم صفقة كولو مواني 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد غياب 73 يوما.. الزمالك يخوض مرانه الأول في معسكر الإعداد 26 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - سموحة يتفق مع سيراميكا على استعارة محمد عادل 35 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – بنتايك يصل القاهرة للانتظام في معسكر الزمالك 47 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يشيد بقرار فيفا بسحب مقترحه.. ويؤكد ثقته في إنفانتينو 53 دقيقة | الدوري المصري
إيسبي: شعرت بالصدمة من عرض ريال مدريد.. وهذا سبب ارتدائي الضمادة 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا للسيدات - منتخب مصر يودع مبكرا بعد الخسارة أمام مالاوي بثلاثية ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي 4 رئيس طرابزون سبور ينهي الجدل حول الاتفاق مع صلاح