انتهت أمم إفريقيا للسيدات - مصر (1)-(3) مالاوي.. هزيمة جديدة
السبت، 01 أغسطس 2026 - 19:55
كتب : FilGoal
يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة مصر ومالاوي في الجولة الثانية من أمم إفريقيا للكرة للسيدات.
ويسعى منتخب مصر لتعويض الهزيمة الأولى أمام زامبيا 6-0 في المباراة الثانية.
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ق90+9: إلغاء ضربة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو
ق90+4: ضربة جزاء لمالاوي
ق71: جووووووول إيمان قاسم تسجل هدف تقليص الفارق لمنتخب مصر
ق69: جووول ثالث لمنتخب مالاوي عن طريق تويما من انفراد صريح وضعتها في الشباك.
ق56: فرصة خطيرة لمنتخب مصر تضيع
ق52: بطاقة حمراء لروز لاعبه مالاوي
ق51: فرصة أخرى تضيع من مالاوي
ق48: فرصة خطيرة من مالاوي تضيع
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق45+2: جووول ثااني لمالاوي بعد متابعة شينزيمو للتصدي ووضعها في الشباك
ق36: جووول أووول لمنتخب مالاوي بعد استلام مميز للكرة وتمريرها لروز سميث التي وضعتها في شباك منتخب مصر
ق25: فرصة جديدة لمالاوي وانقاذ من خط المرمى.
ق24: فرصة خطيرة لمالاوي
ق19: فرصة خطيرة لمنتخب مصر وحارس مالاوي تتصدى
ق3: فرصة ضائعة لمنتخب مصر بعد عرضية لم تستقبل بالشكل المثالي
بداية المباراة