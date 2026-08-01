استراحة أمم إفريقيا للسيدات - مصر (0)-(2) مالاوي.. نهاية الشوط الأول

السبت، 01 أغسطس 2026 - 19:55

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة النسائية

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة مصر ومالاوي في الجولة الثانية من أمم إفريقيا للكرة للسيدات.

ويسعى منتخب مصر لتعويض الهزيمة الأولى أمام زامبيا 6-0 في المباراة الثانية.

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استراحة

ق45+2: جووول ثااني لمالاوي بعد متابعة شينزيمو للتصدي ووضعها في الشباك

ق36: جووول أووول لمنتخب مالاوي بعد استلام مميز للكرة وتمريرها لروز سميث التي وضعتها في شباك منتخب مصر

ق25: فرصة جديدة لمالاوي وانقاذ من خط المرمى.

ق24: فرصة خطيرة لمالاوي

ق19: فرصة خطيرة لمنتخب مصر وحارس مالاوي تتصدى

ق3: فرصة ضائعة لمنتخب مصر بعد عرضية لم تستقبل بالشكل المثالي

بداية المباراة

منتخب مصر سيدات أمم إفريقيا للكرة النسائية
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