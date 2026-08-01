السد القطري يعلن مواجهة مولودية الجزائر وديا

أعلن نادي السد القطري مواجهة مولودية الجزائر في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.

وسيلتقي الفريقان يوم 15 أغسطس الجاري في السابعة مساءً في مباراة تحمل اسم كأس الأحرار.

ويستضيف ملعب جاسم بن حمد في الدوحة مجريات اللقاء.

🏆 | على لقب #كاس_الأحرار ⚽️ | الــسد 🇶🇦 / مولدية الجزائر 🇩🇿 🏟 | استاد جاسم بن حمد#السد | #مولدية_الجزائر pic.twitter.com/8lYFWTin64 — 🏆 #83 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) August 1, 2026

وفاز السد على طرابزون سبور التركي خلال معسكره في النمسا بنتيجة 1-0، وقبلها خسر من أهلي دبي بنتيجة 4-1 وسيجما التشيكي 2-1.

في المقابل فاز مولودية الجزائر على الهلال السعودي بنتيجة 2-0 وتعادل مع صنداونز الجنوب إفريقي 1-1 خلال معسكره الذي أقيم في النمسا.

ومن المنتظر أن يبدأ السد موسمه بلقاء الأهلي في افتتاح الدوري القطري للدفاع عن لقبه.

فيما لم تُقم بعد قرعة الدوري الجزائري الذي من المتوقع أن يبدأ يوم 27 أغسطس المقبل.