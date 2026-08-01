السد القطري يعلن مواجهة مولودية الجزائر وديا

السبت، 01 أغسطس 2026 - 19:13

كتب : FilGoal

السد

أعلن نادي السد القطري مواجهة مولودية الجزائر في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.

وسيلتقي الفريقان يوم 15 أغسطس الجاري في السابعة مساءً في مباراة تحمل اسم كأس الأحرار.

ويستضيف ملعب جاسم بن حمد في الدوحة مجريات اللقاء.

وفاز السد على طرابزون سبور التركي خلال معسكره في النمسا بنتيجة 1-0، وقبلها خسر من أهلي دبي بنتيجة 4-1 وسيجما التشيكي 2-1.

في المقابل فاز مولودية الجزائر على الهلال السعودي بنتيجة 2-0 وتعادل مع صنداونز الجنوب إفريقي 1-1 خلال معسكره الذي أقيم في النمسا.

ومن المنتظر أن يبدأ السد موسمه بلقاء الأهلي في افتتاح الدوري القطري للدفاع عن لقبه.

فيما لم تُقم بعد قرعة الدوري الجزائري الذي من المتوقع أن يبدأ يوم 27 أغسطس المقبل.

السد القطري كأس الأحرار مولودية الجزائر
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