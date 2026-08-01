وكيله يكشف لـ في الجول موعد انضمام حسام عبد المجيد لتدريبات لودوجوريتس

يستعد حسام عبد المجيد لاعب لودوجوريتس البلغاري لبداية مشواره الجديد مع فريقه الذي انضم له حديثا.

وانتقل حسام عبد المجيد إلى فريق لودوجوريتس البلغاري بعد يمتد حتى صيف 2029.

وكشف إسلام عبد المجيد وكيل أعماله لـ FilGoal.com: "أن حسام عبد المجيد سيصل خلال يوم أو يومين إلى بلغاريا والنادي يعمل حاليا على انهاء تفاصيل السفر الخاصه به".

وأتم "سينضم اللاعب لتدريبات الفريق مباشرة بعد وصوله إلى بلغاريا ليبدأ رحلته الجديدة مع فريقه".

وودع حسام عبد المجيد جماهير الزمالك، موجها رسالة شكر مؤثرة بعد رحيله عن النادي، أكد خلالها اعتزازه بالفترة التي قضاها بقميص الفريق الأبيض.

وقال حسام عبد المجيد عبر حسابه الرسمي انستجرام: "شكرا لكل جمهور الزمالك".

وواصل "من أول يوم وأنا لابس تيشيرت الزمالك، وأنتم كنتوا السند الحقيقي في كل لحظة وفي كل وقت صعب".

وأردف "النهاردة وأنا ببدأ خطوة جديدة في مسيرتي، كل اللي بطلبه منكم هو دعمكم ودعواتكم، زي ما كنتوا دايمًا معايا".

وأضاف "هفضل فخور إني كنت واحد من أبناء نادي الزمالك، وهتفضل ذكرياتكم ومساندتكم معايا في أي مكان".

وأتم "شكرا على كل الحب، وربنا يوفقنا جميعا في اللي جاي".

وخاض حسام عبد المجيد مع الزمالك 171 مباراة مسجلا 15 هدفا وصنع آخر.

وتوج مع الزمالك بثلاث ألقاب للدوري المصري، ولقبين كأس مصر، ولقب سوبر إفريقي، ولقب الكونفدرالية الإفريقية.

وافتتح لودوجوريتس الدوري بتحقيق انتصارين أمام لوكوموتيف بلوفديف بهدف مقابل لا شيء، وأمام دوناف روسه 2-0.

ولن يشارك الفريق للمرة الأولى الفريق البلغاري في المسابقات الأوروبية بعدما ودع الدور التمهيدي المؤهل للمؤتمر الأوروبي.

وكشف حسام عبد المجيد في وقت سابق عن سبب تفضيله لفريقه البلغاري عن العروض المقدمة له من الخليج وقال: "فضلت لودوجوريتس على العروض الخليجية لأنه كان الأفضل والأكثر جدية، رغم أن عروض الخليج كانت أقوى ماليا، لأن هدفي الانضمام إلى دوري أكثر شهرة والمساهمة في نجاح بلدي، وتكريم الزمالك نادي طفولتي، وتمهيد الطريق أمام لاعبي الزمالك الشباب ليصبحوا محترفين في أوروبا".